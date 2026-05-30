مواطن سبعيني يشارك في سباقات الجري ويحرز مراكز متقدمة



يدرك المواطن الإماراتي عبدالعزيز عبدالله العامري، الذي يبلغ من العمر 72 عاماً، متقاعد، وعضو بارز في فريق أبوظبي للجري، أن الجري يُعد من أكثر الأنشطة الرياضية انتشاراً وسهولة في العالم، فهو لا يتطلب سوى القليل من الإعداد، ويمكن ممارسته في أي مكان تقريباً، ما يجعله الخيار الأول للباحثين عن طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على اللياقة البدنية. ومن هذا المنطلق لم يتردد العامري في الانضمام لفريق أبوظبي للجري، إلى جانب مشاركاته المتعددة في عدد من السباقات المحلية والخارجية للفئات العمرية التي تنظمها الجهات المعنية، محرزاً مراكز متقدمة. ويطمح في الوقت ذاته إلى إتمام السباقات العالمية الستة الكبرى للجري.



وقال عبدالعزيز العامري في حديثه لـ«البيان»: «أشيد قبل كل شيء بحرص الجهات الرياضية المعنية في الإمارات على تنظيم سباقات ومنافسات الجري، التي تُعد في حد ذاتها حدثاً متميزاً على مستوى الدولة، ولتصبح الرياضة أسلوب حياة، بل وفرصة للتشجيع على ممارسة نشاط الجري في بيئة شاملة وآمنة للجميع. وحرصتُ شخصياً على ممارسة رياضة الجري بشكل منتظم وأكبر في فترة التقاعد، وتحديداً قبل 9 أعوام، وواظبت على الجري، ولاحظت أثر ذلك في صحتي من خلال التحكم الإيجابي بمستوى السكر التراكمي، وغيره. كما أنه من خلال المشاركات الرياضية المتعددة، أرغب في توصيل رسالة لأفراد المجتمع، مفادها تثقيفهم حول الأهمية المطلقة للرياضة وفوائدها». وأضاف: «لا أكتفي فقط بممارسة الجري كرياضة فحسب، وإنما لي أيضاً مشاركاتي النوعية في المسابقات والماراثونات المحلية والخارجية، التي تتمثل في ماراثون أدنوك أبوظبي، الذي يعد من أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارات، وهو حدث دولي يجمع العدّائين المحترفين والهواة، ولا أتردد مطلقاً في المشاركة فيه، لا سيما أنه يهدف إلى ترسيخ ثقافة الرياضة والحياة الصحية، وتعزيز المشاركة المجتمعية من جميع الفئات العمرية والجنسيات. ومشاركتي أيضاً في ماراثونات أخرى في إمارتي دبي ورأس الخيمة. أما بالنسبة للمشاركات الخارجية، فتتمثل في سباقات الجري التي تم تنظيمها في كازاخستان وأرمينيا وتركيا. وأطول مسافة جريت فيها تمثلت في 42 كيلومتراً. وأستعد بمشيئة الله تعالى للمشاركة في ماراثون عالمي ستحتضنه شيكاغو في نوفمبر المقبل».