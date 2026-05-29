بياستري «دبور» من العصر الطباشيري

تم إطلاق اسم أوسكار ‌بياستري، ​سائق فريق مكلارين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، على نوع تم اكتشافه حديثاً من الدبابير يعود إلى عصر ⁠الديناصورات، وعثر عليه محفوظاً في حجر الكهرمان البورمي.



وأوضحت دراسة نُشرت في عدد يونيو من ‌مجلة باليوورلد البحثية الأكاديمية أن الحشرة، التي عُثر عليها في شمال ‌ميانمار وتعود إلى العصر الطباشيري الأوسط، ‌سُميت «جويسبيد بياستري».



وأضافت الدراسة «التسمية المحددة ‌تأتي تكريماً للسيد ‌أوسكار بياستري على إنجازاته في فورمولا 1، ​ولأن لون ‌قطعة ​الكهرمان استدعى لذاكرة الباحث الرئيسي ⁠المشرف على الدراسة لون فريق مكلارين البرتقالي الشهير».



وانتهى العصر الطباشيري قبل ​65 ⁠مليون ⁠سنة.



وسجل بياستري (25 عاماً) ظهوره الأول في فورمولا 1 عام 2023 وحقق ⁠الفوز بتسعة سباقات للجائزة الكبرى.



ولم يعلق السائق الأسترالي، الذي يحضر حالياً سباقات (تي.تي) للدراجات النارية التي تقام في جزيرة مان مستغلاً ‌الراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل إقامة سباق ​جائزة موناكو الكبرى في السابع من يونيو، على هذا التكريم بعد