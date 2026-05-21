من مكافحة المنشطات إلى "تعزيز الإنسان".. مشروع رياضي يثير قلق العالم

لفترة طويلة، بُنيت الرياضة الحديثة على فكرة واضحة: الإنسان يجب أن يتنافس بقدراته الطبيعية، وأي تدخل كيميائي أو دوائي يعتبر غشاً. لكن مشروعاً جديداً يحمل اسم "الألعاب المعززة" أو«Enhanced Games» يحاول اليوم قلب هذه الفكرة بالكامل.

المشروع، الذي تصفه الشركة القائمة عليه بأنه "حركة عالمية تطور الرؤى العلمية والاكتشافات الطبية والأحداث الرياضية القياسية"، لا يريد فقط تنظيم بطولة جديدة، بل إعادة تعريف معنى الأداء البشري نفسه.

رياضة مختلفة

بعكس الألعاب الأولمبية والبطولات التقليدية، تسمح الألعاب المعززة للرياضيين باستخدام مواد وتقنيات تحسين الأداء تحت إشراف طبي، بدلاً من حظرها بالكامل.

الشركة تقول إن الهدف ليس الفوضى أو الرياضة غير الآمنة، بل "الشفافية العلمية" وإعادة التفكير في العلاقة بين الطب والأداء الرياضي. وتؤكد أنها تريد بناء نموذج جديد يسمح بدراسة تحسين الأداء بطريقة منظمة وتحت رقابة طبية.

لكن بالنسبة لكثيرين، تبدو الفكرة وكأنها إعلان رسمي عن نهاية الرياضة كما عرفها العالم طوال القرن العشرين.

جسم مُحسّن

ما تطرحه الألعاب المعززة يتجاوز المنشطات الرياضية التقليدية؛ فالمشروع يتحدث عن:

الطبn التجديدي

الهرمونات

الببتيدات

بروتوكولاتn تحسين الأداء

وحتىn منصات صحية رقمية مرتبطة بما تسميه الشركة "العيش المعزز"

وفي بياناتها الأخيرة، تحدثت الشركة عن بناء منصة استهلاكية تجمع بين الصحة والأداء والتكنولوجيا والطب الشخصي. كما دخلت في شراكات مع شركات ذكاء اصطناعي ومنصات محتوى لبناء منظومة رقمية كاملة حول المشروع.

وهنا لم تعد الرياضة مجرد سباق أو منافسة، بل أصبحت جزءاً من مشروع أوسع لتحسين الإنسان نفسه.

لاس فيغاس

ومن المقرر إقامة النسخة الافتتاحية من الألعاب المعززة في لاس فيغاس داخل ساحة مخصصة بقدرة استيعاب تبلغ 2500 متفرج، مع بث مباشر واسع عبر منصات رقمية وشراكات إعلامية متعددة. كما أعلنت الشركة عن شراكات بملايين الدولارات مع منصات مثل «زووب» و«رامبل» لتغطية الحدث وبناء محتوى حول الرياضيين المشاركين.

واللافت أن المشروع لا يسوق نفسه كمسابقة هامشية، بل كبديل ثقافي ورياضي جديد بالكامل.

إنسان جديد

ربما لهذا يبدو المشروع مخيفاً لكثير من الناس؛ لأنه لا يغير قوانين الرياضة فقط، بل يطرح سؤالاً أكبر: ماذا لو لم يعد الأداء الطبيعي كافياً؟

فالرياضة الحديثة، في جوهرها، تحتفي بحدود الجسد البشري. أما الألعاب المعززة فتتعامل مع هذه الحدود كشيء يمكن تجاوزه هندسياً ودوائياً وتقنياً.

وهنا يتحول الرياضي من شخص يدرب جسده فقط، إلى شخص يعدّل جسده أيضاً.

عدالة مفقودة

أحد أكبر الانتقادات الموجهة للمشروع يتعلق بفكرة العدالة. فإذا أصبح تحسين الأداء مسموحاً، فمن سيملك أفضل الأدوية؟ وأفضل الأطباء؟ وأفضل البروتوكولات الطبية؟

المشروع يرد بأن الواقع الحالي أصلاً مليء باستخدامات سرية للمنشطات، وأن المشكلة الحقيقية ليست التحسين نفسه بل غياب الشفافية. لكن منتقدين يرون أن الفكرة قد تدفع الرياضيين إلى سباق بيولوجي خطير يصعب السيطرة عليه.