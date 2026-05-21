274 شخصاً يصلون إلى قمة إيفرست خلال يوم واحد

قال مسؤول في مجال رياضة التسلق إن عدداً قياسياً بلغ 274 شخصاً تسلقوا جبل إيفرست أمس الأربعاء، وهو أكبر عدد يصل إلى أعلى قمة في العالم في يوم واحد من الجانب النيبالي.

ويبلغ ارتفاع جبل إيفرست 8849 متراً، ويقع على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية، ويمكن تسلقه من الجانبين.

وقال منظمو رحلات التسلق إن السلطات الصينية لم تصدر أي تصاريح هذا العام للصعود من جانب التبت.

وأوضح ريشي بهانداري، الأمين العام لرابطة منظمي الرحلات الاستكشافية في نيبال، أن هذا الرقم تجاوز الرقم القياسي السابق، الذي بلغ 223 متسلقاً من الجانب النيبالي يوم 22 مايو 2019.

وأضاف لرويترز: «هذا هو أكبر عدد من المتسلقين في يوم واحد حتى الآن»، مشيراً إلى أن العدد قد يرتفع، لأن بعض المتسلقين الذين وصلوا إلى القمة ربما لم يبلغوا المعسكر أسفل الجبل بعد بإنجازهم.

ولا توجد بيانات متاحة من الصين عن عدد المتسلقين الذين وصلوا إلى القمة، لكن بهانداري أوضح أن نحو 100 شخص يصلون إليها من جانب التبت خلال موسم التسلق المعتاد في أبريل ومايو.

وقال هيمال جوتام، المسؤول في وزارة السياحة، إنه تلقى معلومات أولية تفيد بأن أكثر من 250 شخصاً تسلقوا القمة أمس الأربعاء.

وأضاف: «ننتظر عودة المتسلقين ليقدموا لنا صوراً وأدلة أخرى تثبت صعودهم، ولنمنحهم شهادات التسلق، وعندها فقط سنتمكن من تأكيد الأعداد».

وأصدرت نيبال 494 تصريحاً لتسلق إيفرست هذا العام، فيما تبلغ تكلفة كل تصريح 15 ألف دولار.

وغالباً ما ينتقد خبراء تسلق الجبال نيبال بسبب السماح لأعداد كبيرة من المتسلقين بالصعود إلى الجبل، مما يؤدي أحياناً إلى ازدحام خطير وطوابير طويلة في ما يعرف بـ«منطقة الموت» أسفل القمة مباشرة، حيث ينخفض مستوى الأكسجين إلى مستويات خطيرة.

وأقرت نيبال بالمخاطر الناجمة عن الازدحام وقلة خبرة بعض المتسلقين، وفرضت ضوابط أكثر صرامة ورسومًا أعلى.