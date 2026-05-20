«مزون».. ناموس السيف الذهبي في ختامي الوثبة



توجت المطية «مزون» بالسيف الذهبي في ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026»، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة طيران الرئاسة، ختام منافسات هجن أبناء القبائل بالمهرجان، التي أقيمت اليوم الأربعاء، إلى جانب جمع كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن.



وشهد اليوم قبل الأخير من المهرجان إقامة أربعة أشواط للرموز في الفترة المسائية، تنافست خلالها المطايا على رموز الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة ثمانية كيلومترات.

ويصل مهرجان ختامي الوثبة التراثي 2026 على سيف رئيس الدولة في نسخته السابعة والأربعين إلى محطته الختامية، غداً الخميس، بعد 11 يوماً حافلة بالمنافسة والإثارة بمشاركة نخبة المطايا وكبرى الشعارات من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ يشهد اليوم الأخير منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ عبر شوطين رئيسيين من أجل حصد السيف الذهبي.



وتمكن شعار سعيد جابر عبدالله الحربي من التألق في أقوى أشواط هجن أبناء القبائل، ونجح في التتويج بالسيف الذهبي في ختامي الوثبة عن طريق «مزون» التي حسمت شوط الحول المفتوح، بعد أن سيطرت على مجريات السباق، وسجلت أفضل توقيت زمني قدره 12:09:23 دقيقة، إذ تقدمت بفارق كبير عن «عالية» المملوكة لشعار أحمد مطر ماجد الخييلي التي حلت في المركز الثاني بفارق يقارب 4 ثوانٍ عن «مزون»، فيما جاءت في المركز الثالث «مبشرة» بطلة السيف في العام الماضي، المملوكة لشعار مانع علي حماد الشامسي.



وأهدت المطية الفائزة مالكها الجائزة المالية وقدرها 5 ملايين درهم، بينما نال صاحب المركز الثاني 2.5 مليون درهم، والثالث حصل على مليوني درهم، والرابع مليون درهم، والخامس 500 ألف درهم.

وفي الشوط الرئيس للزمول المفتوح نجح شعار أحمد مطر ماجد الخييلي في انتزاع البندقية في ثاني أقوى الأشواط، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليونا درهم، عن طريق «الهداف» الذي تمكن من خطف المركز الأول في زمن قدره 12:28:71 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«فريح» بشعار سعيد الأحبابي وبتوقيت 12:33:82 دقيقة، واحتل المركز الثالث «الذيب» بشعار مبارك زايد مطوع الخيارين، حيث قطع مسافة الشوط في 12:34:78 دقيقة.



وتألق شعار عبدالله ناصر المسند في شوط الحول المحليات، وانتزع رمز الخنجر الذهبي، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليونان ونصف مليون درهم، وذلك عبر «أيقونة» التي حلقت بناموس الشوط والرمز، بعدما قطعت مسافة الشوط في زمن قدره 12:18:61 دقيقة، متفوقة بفارق مريح عن «منصورة» المملوكة لشعار علي فرج بن حمودة الظاهري، أما المركز الثالث فكان من نصيب «تكريم» المملوكة لشعار محمد سلطان مرخان الكتبي.



وفاز «دسمان» المملوك لعلي راشد غدير الكتبي بناموس ورمز الزمول المحليات، وحصد شداد الشوط، والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، حيث نجح في خطف الرمز في الكيلومتر الأخير بعد منافسة مع «زعبيل» مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 12:39:40 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«زعبيل» لسعيد جابر عبدالله الحربي الذي أنهى الشوط في 12:40:11 دقيقة، وجاء في المركز الثالث «غازي» لحمد سيف نعيف العامري.

وعقب ختام المنافسات، توج معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الفائزين بالرموز، وسط سعادة وفرحة طاغية بالناموس الأغلى في ختامي الختاميات.