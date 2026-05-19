سباق زايد الخيري.. منصة رائدة للرياضة والتواصل الإنساني والعطاء

يعكس التوسع الدولي المستمر لسباق زايد الخيري عمق وتأثير الإرث العريق للعطاء الإنساني المستوحى من قيم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. فمن خلال كل نسخة، تتم مواصلة خلق فرص نوعية تُمكن المجتمعات من التوحد حول هدف مشترك. حيث تم مؤخراً اختتام سباق زايد الخيري بنجاح نسخته الافتتاحية في بودابست، جامعاً أكثر من 1000 مشارك في فعالية جسّدت قيم التضامن وروح العطاء والهدف الإنساني المشترك. وفي محصلة السطور التالية، أشاد عدد من الرياضيين الإماراتيين بتنظيم سباق زايد الخيري في أوروبا، مؤكدين أنه يعد منصة دولية رائدة تجمع بين العمل الإنساني والرياضة والمشاركة المجتمعية.



وقال طالب السلامي، قائد الفريق وأحد مؤسسي فريق أبوظبي للجري: «سعدتُ لاستضافة بودابست، أول مدينة أوروبية، مبادرة سباق زايد الخيري، وذلك في أجواء احتفالية نابضة بالحيوية، عكست قيم التعاطف والتلاحم والهدف المشترك، حيث تتحول الرياضة إلى منصة للتواصل الإنساني والعطاء وصناعة أثر مجتمعي يتجاوز الحدود».



وأوضح خليفة علي هاشم، عداء إماراتي، أن سباق زايد الخيري ليس مجرد سباق أو حتى فعالية رياضية، بل أصبح تجسيداً خالداً وحياً للرؤية الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة. إلى جانب الحرص على تكريم أفضل المتسابقين تقديراً لإنجازاتهم المتميزة وروحهم التنافسية العالية.



وأشارت الفارسة سهام الشحي، إلى أن سباق زايد الخيري يحتفي دائماً بالتميّز الرياضي، إلى جانب رسالته الإنسانية الأوسع والأشمل، كما يحتفي بالفائزين تقديراً لهم ولعزيمتهم وإنجازاتهم وروحهم الرياضية الرفيعة. وأضافت: «إن أكثر ما يلفت الانتباه إلى هذا السباق الاستثنائي، أن إرثه الإنساني أصبح شعاراً عالمياً يرسخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في دعم الأعمال الإنسانية، وترجمة الصورة الراسخة عن رؤية قيادتها الرشيدة في تعميق جوانب العطاء والخير في نفوس البشرية لأجل جودة الحياة، وتأكيد أهمية الرياضة في مد جسور التواصل والتلاقي لأجل الإنسانية».



تجدر الإشارة إلى أن تنظيم ماراثون زايد الخيري الذي تم تنظيمه في بودابست، تضمن المزاد الخيري الإلكتروني الخاص، وعرض عمل فني فريد للفنان الإماراتي عبدالله لطفي، وأضفى ذلك بُعداً ثقافياً وإنسانياً، وتخصص عائدات المزاد، إلى جانب إيرادات السباق، لدعم المبادرات الخيرية في المجر.