السيف الذهبي مسك ختام منافسات أبناء القبائل في ختامي الوثبة

تتجه أنظار محبي وعشاق رياضة الهجن، مساء غد، الأربعاء، صوب ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي، لمتابعة ختام منافسات هجن أبناء القبائل، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026» الذي شارف على مرحلة الختام.



وستكون الأنظار مسلطة على أهم أشواط المهرجان في منافسات أبناء القبائل، حيث تحدو الشعارات المشاركة الآمال بحصد السيف الذهبي لختامي الوثبة وجائزته المالية خمس ملايين درهم، وذلك في الشوط الرئيس للحول المفتوح في أقوى الأشواط.



ويسدل الستار، غداً، على منافسات أبناء القبائل بإقامة 14 شوطاً للحول والزمول، منها 10 أشواط في الفترة الصباحية، و4 أشواط في الفترة المسائية، وهي أشواط الرموز، حيث ستكون البداية مع شوط الزمول المحليات وجائزته شداد ومليون ونصف المليون درهم.



وفي ثاني الأشواط للحول المحليات ينال صاحب المركز الأول الخنجر بجانب 2 مليون و500 ألف درهم، ويليه الشوط الثالث للزمول المفتوح ويعانق الفائز به بندقية ومبلغ 2 مليون درهم.

وسيكون مسك الختام مع شوط الحول المفتوح ويتوج صاحب الناموس بالسيف الذهبي وجائزة مالية تبلغ 5 ملايين درهم، وينال وصيفه جائزة مالية قدرها مليونان و500 ألف، والثالث مليون و500 ألف، الرابع مليون، الخامس 500 ألف درهم.



على جانب آخر، شهدت منافسات الفترة الصباحية التي أقيمت، اليوم، الثلاثاء، 18 شوطاً للحول والزمول لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وانتزعت «ناصية» المملوكة لمبارك عبدالله مسفر بن سفران الجحيش، ناموس أول الأشواط للحول المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية بتوقيت قدره 12:35:97 دقيقة، بينما حلقت «زحل» لمحمد علي بن حليس العفاري، بناموس الشوط الثاني، بعد أن تفوقت على منافساتها في شوط الحول المهجنات، مسجلة أفضل توقيت وقدره 12:28:80 دقيقة.



وطار «سرا» لحمد حميد سلطان بالكديدا الفلاسي، بناموس الشوط الثالث للزمول المحليات، بتوقيت وقدره 12:54:67 دقيقة، فيما ذهب ناموس الشوط الرابع إلى «الفايز» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي، بعد أن أنهى الشوط بتوقيت قدره 12:44:28 دقيقة.



وفي الشوط الخامس، كان الفوز والصدارة، من نصيب «الشهامة» لسعيد جابر بن عبدالله محمد الحربي، بتوقيت قدره 12:43:05 دقيقة، وفي الشوط السادس، «يوشا» لناصر عبدالله بن أحمد المسند، بزمن قدره 12:34:23 دقيقة، وفي الشوط السابع «موفق» لمحمد مطر بن مصلح الاحبابي، بزمن قدره 12:13:04:20 دقيقة، وفي الشوط الثامن «مبشر» لسعيد راشد بن خليفة المسافري، بزمن قدره 12:52:55 دقيقة، وفي الشوط التاسع، «هماليل» لسعادة سيف أحمد بن محمد القبيسي، بزمن قدره 12:43:70 دقيقة، وفي عاشر الأشواط «وشل» لالم سيف علي بن سويلم الكتبي، بزمن قدره 12:37:55 دقيقة.



وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الثامن عشر عن فوز «راهي» لبدر عبدالله بن بدر سعيد العامري، «وشهاب» لضاحي جمعة بن سعيد العميمي، و«وجدولة» لناصر عبدالله بن أحمد المسند، و«غزالان» لأحمد بن مطر طارش الخييلي، و«منحاف» لنفس مالك المطية في الشوط السابق، و«دهامة» لسالم سيف علي بن سويلم الكتبي، و«غزر» لراشد علي بالرشيد الكتبي، و«مقصودة» لناصر عبدالله أحمد المسند.