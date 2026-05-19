منتخب الشراع يعسكر في المغرب استعداداً لبطولة العالم بالدنمارك



بدأ المنتخب الوطني للشراع الحديث اعتباراً من اليوم معسكراً إعدادياً، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة العالم المقبلة والمقرر إقامتها في الدنمارك.



ويقام المعسكر بمدينة طنجة المغربية، بنادي داليا للزوارق الشراعية، ويستمر حتى الثالث من شهر يونيو المقبل.



وتضم بعثة المنتخب في المعسكر 5 لاعبين هم: عبدالله الزبيدي، مروى الحمادي، اليازية الحمادي، سلطان العويس، وضحى البشر، إلى جانب زهير اللباط المدير الفني لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.



وأكد محمد العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أن معسكر المغرب يشكل محطة مهمة ضمن سلسلة المعسكرات الداخلية والخارجية التي ينظمها الاتحاد للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن البرنامج الإعدادي يهدف إلى تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة للاستحقاقات المقبلة.



من جهته، أوضح زهير اللباط، المدير الفني للمنتخب، أن المعسكر يحظى بمتابعة فنية وبدنية احترافية خاصة برياضيي النخبة، من خلال برامج تدريبية متطورة تعتمد على أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يتيح متابعة تطور الرياضيين ورفع كفاءتهم الفنية والبدنية.