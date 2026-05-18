ختامي الوثبة 2026.. صراع على رموز الإنتاج في حول وزمول أبناء القبائل



يدخل المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن بميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2026» المراحل الحاسمة مع تحديات الكبار والرموز الأغلى في منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء القبائل.

وتتجه الأنظار غداً الثلاثاء نحو رموز الحول والزمول من فئة الإنتاج لهجن أبناء القبائل، حيث تحرص اللجنة المنظمة للمهرجان في العقد الأخير على تخصيص أشواط ورموز لفئة الإنتاج تشجيعاً للملاك على الاهتمام بالحلال، في خطوة تهدف للارتقاء برياضة الهجن.



ويقام 22 شوطاً للحول والزمول المحليات الإنتاج لهجن أبناء القبائل، حيث تشهد الفترة الصباحية 18 شوطاً، لمسافة 8 كيلومترات، بينما تتركز الأنظار في الفترة المسائية مع أشواط الرموز الأربعة.

وسيكون التنافس على السيف الفضي في شوط الحول المحليات الإنتاج وجائزته المالية البالغة 2.5 مليون درهم، بينما يحصل الوصيف على مليون درهم، والثالث 300 ألف درهم، والرابع 100 ألف درهم.



أما الشوط الثاني، فخصص للزمول المحليات الإنتاج، حيث سيشتد الصراع على البندقية ومليون ونصف مليون درهم، بينما يقام الشوط الثالث للحول المهجنات الإنتاج، حيث يحصل الفائز بالشوط على خنجر، إضافة إلى 2.5 مليون درهم، وتختتم أشواط الرموز، بشوط الزمول المهجنات لفئة الإنتاج، حيث يحصل بطل الشوط على شداد، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف مليون درهم.

وكانت المنافسات قد تواصلت، اليوم الإثنين، حيث اقتصرت على الفترة الصباحية فقط، بأشواط الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، من دون أشواط رموز، إذ شهدت تنافساً قوياً بين شعارات المؤسسات الكبرى في عالم الهجن.



وأقيمت المنافسات عبر 10 أشواط، إذ توجت هجن الرئاسة بخمسة أشواط، وحصدت هجن العاصفة لقب ثلاثة أشواط، مع شوطين لهجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

ونجحت هجن الرئاسة في حصد الناموس في الشوطين الأول والثاني، عبر«اسيافة» التي تألقت مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، وتفوقت عن جدارة على منافساتها في الشوط الأول للحول، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:16:49 دقيقة، محققة «التوقيت الأفضل»، و«أدهم» الذي فاز في الشوط الثاني المخصص للزمول، مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، الذي حل أولاً في توقيت قدره 13:09:27 دقيقة.



وظهرت هجن العاصفة في المشهد ونالت ناموس الحول، عن طريق الشاهينية مع المضمر غياث الهلالي، وقطعت المسافة في توقيت قدره 12:35:57 دقيقة، في الشوط الثالث المخصص للحول، وعاد الشعار الأحمر من جديد للقمة، عندما لمعت براقة وخطفت ناموس الحول ببراعة، في الشوط الرابع، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد وأهدت هجن الرئاسة النقطة الثالثة.



وواصلت هجن الرئاسة حضورها وحصد معزز ناموس الشوط الخامس المخصص للزمول، عندما تفوق مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، بتوقيت قدره 13:04:64 دقيقة، وأهدت الشاهينية هجن العاصفة النقطة الثانية، بعد حصدها المركز الأول في الشوط السادس المخصص للحول، مع المضمر غياث الهلالي، ووصلت إلى خط النهاية في توقيت قدره 12:40:19 دقيقة.