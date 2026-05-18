نجاح كبير لبطولة الفجيرة للتنس الأرضي وتألق لافت للشقيقين آل علي

اختُتمت اليوم، الاثنين، منافسات بطولة الفجيرة للتنس، التي أُقيمت وسط أجواء تنافسية مميزة، وبرعاية ودعم الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، رئيس نادي الفجيرة للتنس، ونظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل، بمشاركة واسعة، بلغت 172 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية التي تحظى بها اللعبة على مستوى الدولة والمنطقة.



وقام عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات، مشيداً بالمستويات الفنية القوية التي شهدتها البطولة، وبالروح الرياضية العالية التي تحلى بها اللاعبون واللاعبات طوال أيام المنافسات.



وأسفرت أبرز نتائج البطولة عن تتويج اللاعب اللبناني جيوفاني سماحة بلقب فئة الرجال، بعد أداء قوي ومستوى فني متميز، فيما نجحت البلغارية إيفا بوسعادة في حصد لقب فئة السيدات، عقب مشوار حافل بالعروض القوية، التي أكدت جاهزيتها واستحقاقها للتتويج.



وشهدت منافسات فئة 14 سنة حضوراً إماراتياً لافتاً، بعدما تمكن الشقيقان محمد صالح آل علي، وعلي صالح آل علي، من بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية، في إنجاز يعكس تطورهما الفني الكبير، واستمرارية حضورهما المميز في بطولات الفئات السنية. وتمكن محمد آل علي من حسم المواجهة النهائية لصالحه، بعد مباراة قوية، اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.



وتأتي البطولة ضمن سلسلة «الطريق إلى مبادلة»، وهي المبادرة التي تهدف إلى اكتشاف المواهب الواعدة في رياضة التنس، والعمل على تطويرها وصقل مهاراتها، بما يسهم في إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في المحافل الرياضية المختلفة.



وأكد عبد الغفور بهروزيان أن النجاح الكبير الذي حققته النسخة الحالية من البطولة، يعكس حجم الاهتمام المتزايد برياضة التنس، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، كان له الدور الأبرز في توفير جميع عوامل النجاح التنظيمي والفني للحدث، إلى جانب التعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل.



كما توجّه بهروزيان بالشكر إلى جميع الجهات الداعمة، واللجان المنظمة، والحكام واللاعبين، مثمناً الجهود الكبيرة التي بُذلت طوال فترة البطولة، والتي أسهمت في خروجها بصورة مميزة، تليق باسم نادي الفجيرة للتنس، ومكانته الرياضية.



وأضاف أن إدارة النادي تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة لتنظيم البطولة بصورة منتظمة خلال السنوات المقبلة، لتكون ضمن الأجندة السنوية الرسمية للنادي، وذلك انسجاماً مع خططه الرامية إلى تنويع البطولات الرياضية التي يستضيفها، وتعزيز حضوره في استقطاب الفعاليات الرياضية المتخصصة.



وفي ختام تصريحاته، هنأ بهروزيان اللاعبين الشقيقين محمد وعلي آل علي، مشيداً بما يمتلكانه من موهبة وإمكانات فنية واعدة، مؤكداً أن استمرار تنظيم مثل هذه البطولات يسهم في نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس، ويمنح اللاعبين فرصة مهمة للاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يدعم تطور اللعبة، ويرتقي بمستويات لاعبيها في المستقبل.