ختامي الوثبة.. هجن الرئاسة تسيطر على أشواط «الصباحية» لحول وزمول الشيوخ

أبوظبي – محمد صادق

شهدت الفترة الصباحية لمنافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، التي أقيمت، اليوم الأحد، تألقاً لافتاً لمؤسسة هجن الرئاسة، وذلك ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026»، والمقام حالياً بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي. ويقام المهرجان بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ، وأبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يستمر حتى 21 مايو الجاري.



وأقيمت منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، صباح الأحد، لمسافة 8 كيلومترات، عبر 11 شوطاً، حيث حصدت هجن الرئاسة المركز الأول في 8 أشواط، فيما أعلنت هجن العاصفة عن نفسها، وفازت بثلاثة أشواط.



وجاءت البداية مع «شواهين» لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، مسجلة توقيتاً قدره 12:25:91 دقيقة، واستطاع «الراوي» لهجن الرئاسة، مع المضمر سلطان محمد الوهيبي، خطف صدارة الزمول بشوط السباق الثاني، محققاً توقيت قدره 12:58:89 دقيقة، ووصلت هجن الرئاسة إلى النقطة الثالثة، بتألق «العاصية» بفوزها بالشوط الثالث للحول، مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، بعد أن تفوقت على منافساتها بتوقيت قدره 12:14:56 دقيقة «التوقيت الأفضل».



ودخلت هجن العاصفة على الخط، وحققت أول ألقابها والناموس في الشوط الرابع، عبر «شاهين» مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت قدره 12:47:73 دقيقة، وعادت هجن الرئاسة إلى الواجهة من جديد في الشوط الخامس للحول، عبر «الحذرة» مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، بزمن قدره 1:41:27 دقيقة.



وذهب ناموس سادس الأشواط إلى هجن العاصفة، بعد فوز «الشاهينية» في شوط الحول مع المضمر غياث الهلالي، بتوقيت قدره 12:37:90 دقيقة، وعاد الشعار الأحمر وحقق الفوز في الأشواط السابع والثامن والتاسع، عبر «الغزال» مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي، و«الذيبة» مع المضمر حمدان محمد بن مروشد، و«مثيرة» مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.



وأهدى «شاهين» هجن العاصفة مع المضمر غياث الهلالي، ناموس الشوط العاشر المخصص للزمول، والنقطة الثالثة، واختتمت هجن الرئاسة تألقها بالفوز في الشوط الـ 11 عن طريق «جمايل»، مع المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.