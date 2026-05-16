هجن الرئاسة تحصد رمزي الثنايا في ختامي الوثبة



تألقت هجن الرئاسة في منافسات الثنايا، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026».



وتواصلت فعاليات النسخة الـ47 من المهرجان، في اليوم السادس للمنافسات، بعاصمة ميادين الهجن بالوثبة في أبوظبي.



وفي الظهور الأول لأشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ، نجحت هجن الرئاسة في حصد رمزي الثنايا الأبكار والقعدان، لمسافة 8 كيلومترات، بعد أداء مميز من المؤسسة العملاقة.



وشهد الشوط الأول المخصص للثنايا الأبكار المفتوح منافسة قوية بين أكثر من مطية من أجل حصد الناموس، إذ نجحت «الشاهينية» لهجن الرئاسة بإشراف المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري في الفوز بالناموس والتتويج بكأس الشوط مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 12:05:04 دقيقة.



وتفوقت «الشاهينية» على «هملولة» بإشراف علي جميل الوهيبي، والتي كانت الترشيحات تصب في صالحها قبل بداية الشوط، حيث تصدرت «هملولة» أغلب مسافة الشوط، لكن «الشاهينية» خطفت المركز الأول قبل 1.2 كلم على خط النهاية، فيما أنهت «العنود» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد الشوط في المركز الثالث بتوقيت 12:08:83 دقيقة.



وأهدى «مروح» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد، هجن الرئاسة، بندقية الثنايا القعدان في الشوط المفتوح، حيث سيطر بشكل كامل على مجريات الشوط، وعبر خط النهاية بتوقيت 12:26:26 دقيقة، وبفارق مريح عن «مشبب» بإشراف المضمر سلطان الوهيبي الذي حل في المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث «هملول» بإشراف المضمر حمدان محمد بن مروشد بتوقيت 12:49:82 دقيقة.



وكانت هجن الرئاسة قد سجلت حضوراً قوياً في منافسات الفترة الصباحية، بعدما نجحت في حصد المركز الأول في 11 شوطاً من إجمالي 14 شوطاً.



السباق التراثي



ويقام غداً، الأحد، 25 شوطاً، بواقع 13 شوطاً في الفترة الصباحية لفئة الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كلم بميدان الوثبة، وتصل جوائزها المالية إلى 400 ألف درهم للفائز في أول شوطين للحول، و300 ألف درهم لأول شوطين للزمول.



وفي الفترة المسائية تقام فعاليات السباق التراثي الذي ينظم خلاله 12 شوطاً، وخصصت الأشواط، الثالث للأجانب (النساء)، الرابع للنساء والسادس للأجانب (الرجال)، وينال الأول في كل شوط 100 ألف درهم.