سرقة سيارة سائق فورمولا 1 في سباق ميامي



كشف الفنلندي فاليتيري بوتاس، سائق الفورمولا 1، عن تعرضه للسرقة خلال سباق جائزة ميامي الكبرى بالولايات المتحدة، مطلع الشهر الجاري، مؤكداً أن سيارته الفاخرة من طراز كاديلاك إسكاليد سرقت من أمام المنزل، الذي استأجره خلال أيام السباق.



وفجر سائق فريق كاديلاك تفاصيل مثيرة عن الواقعة، خلال ظهوره في بودكاست «ما التالي؟» على قناة كاديلاك عبر اليوتيوب، وأعاد بوتاس نشره على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، بعد أن اختفت السيارة، قبل أن يتم العثور عليها متروكة في منطقة ذات معدلات عالية من الجريمة، في الوقت الذي تدخل فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «أف بي آي».



وأوضح بوتاس أن الحادثة وقعت أثناء إقامته في منزل استأجره عبر «Airbnb» بمدينة فورت لودرديل، شمال ميامي، إذ فضل الابتعاد عن الازدحام المروري الكثيف المحيط بحلبة «هارد روك ستاديوم»، التي استضافت فعاليات سباق جائزة ميامي الكبرى.



وقال بوتاس إنه اختار الإقامة في «منطقة راقية ذات معدل جريمة منخفض»، مشيراً إلى أن مفاتيح السيارة كانت داخل المنزل، فيما كانت السيارة مغلقة بالكامل، إلا أن المفاجأة وقعت قبل انطلاق سباق السرعة والتجارب التأهيلية.



وأضاف: «اتصل بي بول هاريس، الذي كان يقيم معي في المنزل وأخبرني أن السيارة اختفت، في البداية لم أصدق الأمر، وخرجت مباشرة وفتحت الباب، وبالفعل وجدت أن السيارة الكاديلاك غير موجودة».



واكتشف بوتاس أنه نسي بطاقة دخوله الرسمية إلى منطقة الفريق في الفورمولا 1 داخل السيارة المسروقة، إضافة إلى تصريح وقوف السيارة داخل حلبة ميامي، موضحاً: «بالتأكيد كنت سأتأخر عن الوصول إلى الحلبة، لأننا اضطررنا للبحث عن وسيلة أخرى، ولحسن الحظ الفريق أرسل لنا سيارة كاديلاك أخرى لكي تقلنا إلى الحلبة، لكن بعدها تذكرت أن بطاقة الدخول إلى البادوك كانت داخل السيارة».



وأردف: «مكتب التحقيقات الفيدرالي تدخل وفتح تحقيقاً، كان لدى السارق كل الفرص في ذلك اليوم، مع موقف كبار الشخصيات، وكان بإمكانه السير مباشرة إلى البادوك، والدخول إلى الفريق».

وأشار إلى أنه تم العثور على السيارة في اليوم التالي في منطقة مشبوهة، لافتاً إلى أن السارق لم يكن مهتماً بسباق الفورمولا 1، معتقداً أنهم استخدموا السيارة في جريمة أخرى، ثم تخلصوا منها.