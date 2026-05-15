«الطيارة» تطير بكأس الثنايا الأبكار في «ختامي الوثبة 2026»



توجت «الطيارة» المملوكة لحمد محمد سهيل العامري بكأس الثنايا الأبكار في شوط المفتوح، وذلك ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026»، الذي يقام في نسخته السابعة والأربعين.



وتواصلت منافسات المهرجان، لليوم الخامس على التوالي، بميدان الوثبة بأبوظبي، بحضور معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، حيث أقيمت منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، لمسافة 8 كيلومترات، وسط مشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وأقيمت في الفترة المسائية أشواط رموز الثنايا، حيث تألقت شعارات العامري ومحمد سلطان مرخان الكتبي وسعيد جابر الحربي، ونجحت في حصد الناموس.



وكان أول الرموز من نصيب «الطيارة» التي قطعت مسافة الشوط الرئيس الأول في زمن قدره 12:22:48 دقيقة، متفوقة على «المدينة» و«مريفة» اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى «مبشر» مالكه محمد سلطان مرخان الكتبي بندقية الثنايا القعدان في شوط المفتوح، بعد أن حسم لقب الشوط في زمن قدره 12:26:39 دقيقة، ليحصد الشعار الرمز الخامس في النسخة الحالية للمهرجان.



وتألق شعار سعيد جابر عبدالله الحربي في فئة الثنايا وحصد رمزين في شوطي المحليات، إذ أهدته البكرة «الوارية» كأس الأبكار المحليات، بينما فاز «ثمين» بشداد القعدان المحليات.

وكانت الفترة الصباحية لمنافسات الثنايا، قد شهدت إقامة أشواط فئة الإنتاج، حيث تنافست المطايا المشاركة على 4 رموز من أصل 18 شوطاً.



وفازت «ثروة» لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بكأس الأبكار المحليات الإنتاج، بينما أهدى «معزز» مالكه حمد علي بالرشيد الكتبي، ثاني الرموز، بعدما حصد بندقية الجعدان المحليات الإنتاج.



وشهد الشوط الثالث فوز «السايحة» لنفس الشعار الفائز بكأس الثنايا المهجنات الإنتاج، فيما خطف «مبعد» لسعيد منانه بن غدير الكتبي، شداد القعدان في الشوط الرابع المخصص للثنايا المهجنات الإنتاج.



وتنطلق ، السبت، أشواط هجن أصحاب السمو الشيوخ في المهرجان، وذلك في سن الثنايا، حيث يقام 22 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ.



وتشهد الفترة الصباحية 14 شوطاً، فيما تقام في الفترة المسائية 8 أشواط تختتم بشوطي الرموز، حيث سيكون الرمز الأول على كأس الأبكار المفتوح وجائزته مليون درهم، والرمز الثاني على بندقية القعدان المفتوح وجائزته المالية 800 ألف درهم.