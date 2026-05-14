«أرياف» تنتزع كأس الإيذاع في ختامي الوثبة للهجن



شهدت منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل منافسة قوية، خلال المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وأقيمت، اليوم، الخميس، أشواط الرموز لسن الإيذاع حلال الفترة المسائية، لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة نخبة من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن.



وانتزع شعار عيسى خميس بن روية الخييلي أول رموز سن الإيذاع، بعدما نجحت «أرياف» في خطف لقب الشوط الرئيس الأول، وأهدت مالكها كأس الإيذاع الأبكار المفتوح، بالإضافة إلى جائزة مالية قدرها مليون ونصف المليون درهم.

وتفوقت «أرياف» في الشوط بعد منافسة مع «قعيدة» لمحمد علي حماد الشامسي، و«أبها» بشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، حيث أنهت الشوط في 8:54:49 دقائق.



وحلق «الجوكر» بناموس الشوط الثاني، وأهدى مالكه سعيد جابر عبدالله بندقية الإيذاع القعدان المفتوح، بعد أن قطع مسافة الشوط في 8:53:80 دقائق، بعد منافسة قوية مع «منادي» لحمد علي المري، و«سيا» لعلي عبدالله المسافري. وتوج شعار محمد سلطان مرخان الكتبي بكأس الإيذاع الأبكار المحليات في الشوط الرئيس الثالث، بعد فوز «هقوة» بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق، حيث سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8:55:01 دقائق.



ونال شداد القعدان المحليات في سن الإيذاع، القعود «مرموق» المملوك لعبيد سلطان بالرشيد، بعدما تألق بشكل لافت للنظر بعد منافسة مع «مغذي» لمحمد سلطان مرخان الكتبي، و«الجنرال» لحمد راشد غدير الكتبي، إذ نجح في قطع مسافة الشوط في زمن قدره 8:56:90 دقائق.



وتتواصل فعاليات المهرجان غداً، الجمعة، بإقامة 32 شوطاً لسن الثنايا لهجن أبناء القبائل، منها 8 أشواط للرموز، وتقام المنافسات بميدان الوثبة لمسافة 8 كلم، حيث ينظم في الفترة الصباحية 18 شوطاً تستهل بأربعة أشواط لرموز الإنتاج، وخصص الشوط الأول للأبكار المحليات إنتاج، ويتوج الفائز بكأس ومليون درهم، وفي الشوط الثاني ستكون المنافسة حامية الوطيس بين الجعدان المحليات إنتاج، وينال الأول بندقية و800 ألف درهم، وفي الشوط الثالث للأبكار المهجنات إنتاج يعانق البطل الكأس ومليون درهم، في الشوط الرابع للجعدان المهجنات إنتاج، يكسب صاحب المركز الأول شداد بجانب 800 ألف درهم.



وفي الفترة المسائية يقام 14 شوطاً تختتم بأربعة أشواط للرموز للأبكار المفتوح، جائزتها الكأس ومليون و500 ألف درهم، ثم يليه شوط الجعدان المفتوح، ينال الفائز به مليون درهم وبندقية، وفي الشوط قبل الأخير ستكون المنافسة بين الأبكار المحليات على الكأس والجائزة المالية التي تبلغ مليون درهم، وتختتم منافسات ثنايا الجماعة بشوط الجعدان المحليات وجائزته شداد و800 ألف درهم.