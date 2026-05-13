صراع على رموز الإيذاع في الوثبة غداً



تتجه أنظار عشاق سباقات الهجن الخميس، صوب ميدان الوثبة بأبوظبي لمتابعة أشواط الرموز لسن الإيذاع، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن «ختامي الوثبة 2026»، الذي يقام في نسخته السابعة والأربعين، بمشاركة الآلاف من المطايا لهجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وتشهد الفترة المسائية إقامة 4 أشواط مخصصة للرموز لسن الإيذاع لهجن أبناء القبائل، حيث سيكون الصراع على أشده من أجل حصد الناموس والرموز الغالية.



وستكون الانطلاقة مع شوط الإيذاع الأبكار المفتوح من أجل التتويج بالكأس ومليون ونصف مليون درهم، بينما خصص الشوط الثاني للقعدان المفتوح وجائزته بندقية ومليون درهم، أما الشوط الثالث فيشهد الصراع على كأس الإيذاع الأبكار المحليات، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بينما الرمز الرابع مخصص للقعدان المحليات وهو شداد إلى جانب الجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم.



وكانت منافسات الإيذاع قد انطلقت، الأربعاء، خلال الفترة الصباحية فقط، حيث أقيمت عبر 12 شوطاً حصل خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.



وسجلت «زعفرانة» لسعيد الدحبة بن قنازل العامري أول انتصاراتها في سن الإيذاع، بعد أن حصدت ناموس ولقب الشوط الأول بعد أن قطعت مسافة الشوط في 9:05:36 دقائق.

وحلقت «مودة» لسعيد سالم حمد العويسي بلقب الشوط الثاني للأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 9:00:70 دقائق، بينما توج «ربدان» لسعيد مطر العامري بالشوط الثالث بتوقيت 9:02:58 دقائق، فيما حصل «متعب» لسهيل حمود الوهيبي على المركز الأول في الشوط الرابع في 9 دقائق.



وتألقت «الحذرة» لمعالي حميد سعيد عامر النيادي بعد أن حصدت لقب الشوط الخامس للإيذاع الأبكار، حيث أنهت الشوط في توقيت قدره 9:05:04 دقائق، أما «مجملة» لمبارك عبدالله الجحيش فوضعت اسمها ضمن قائمة الفائزين في منافسات الإيذاع، بعد فوزها بالشوط السادس بتوقيت 9:04:00 دقائق.



وأسفرت بقية الأشواط عن فوز «شاهين» لخالد المر سعيد الكتبي، و«القرم» لعاطف عطية القرشي، و«الكايدة» لخالد سعيد محمد الكتبي، و«فبركة» لمحمد سعيد سالم الدرعي، و«احتلال» لحمد سهيل عويضان العامري، و«شنذارة» لتركي سيف العتيبي التي سجلت أفضل توقيت زمني خلال الفترة الصباحية بـ8:59:08 دقائق.