«النود» تخطف كأس اللقايا الأبكار في ختامي الوثبة 2026 للهجن



شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، التي أقيمت اليوم الثلاثاء بميدان الوثبة للهجن بأبوظبي.



ويحتضن ميدان الوثبة فعاليات النسخة السابعة والأربعين للمهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2026»، الذي يقام على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



وشهدت المنافسات التي أقيمت في الفترة المسائية أشواط الرموز لسن اللقايا، حيث توجت «النود» المملوكة لشعار محمد سلطان مرخان الكتبي بالناموس والرمز الغالي، بعد أن حصدت كأس اللقايا الأبكار في الشوط الرئيس الأول للمحليات المفتوح.



وقطعت «النود» مسافة الشوط البالغة 5 كيلومترات في زمن قدره 7:17:1 دقائق، ولتهدي مالكها الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم.

وعاد شعار الكتبي مجدداً ليكتب اسمه بحروف من ذهب في «ختامي الوثبة 2026»، بعدما فاز «مرهي» بثاني رموز اللقايا، حيث نجح في التتويج ببندقية القعدان في شوط المحليات المفتوح، وتفوق على منافسيه مسجلاً أفضل توقيت زمني خلال المنافسات بـ7:14:0 دقائق.



وشهد الشوط الثالث فوز «رتبة» المملوكة لشعار سالم عامر راشد المدهوشي بكأس اللقايا الأبكار المحليات، والجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعد أن حققت توقيتاً زمنياً قدره 7:17:2 دقائق.

وخطف «لزام» بشعار صالح محمد سالمين العامري الرمز الرابع في منافسات سن اللقايا، بعدما توج بشداد القعدان في شوط المحليات، حيث أنهى مسافة الشوط في زمن قدره 7:16:0 دقائق.



وتتحول المنافسات، غداً الأربعاء، إلى سن الإيذاع عبر 12 شوطاً في الفترة الصباحية فقط، ولمسافة 6 كيلومترات في الميدان الجنوبي، بينما تستكمل أشواط سن الإيذاع يوم الخميس، حيث تشهد الصراع على 4 رموز.