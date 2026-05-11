انطلاقة قوية لختامي الوثبة 2026 للهجن بأبوظبي



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت اليوم، الاثنين، فعاليات النسخة الـ47 من المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام على أرضية ميدان الوثبة، بمشاركة نخبة المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي. وجاءت انطلاقة المهرجان قوية بمنافسات سن اللقايا، التي أقيمت في الفترة الصباحية، لهجن أبناء القبائل، عبر 20 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات.



وفازت «حشيمة» المملوكة لمحمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بأول أشواط المهرجان والمخصص للقايا الأبكار المحليات وسجلت زمناً قدره 7:19:38 دقائق، بينما تفوقت «شبه» لمحمد راشد بالظبيعة الكتبي، وفازت بلقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات بزمن 7:19:94 دقائق.

وكسب «مصدع» لسالم سعيد بن غافان الجابري لقب الشوط الثالث للجعدان المحليات بزمن 7:20:96 دقائق، فيما فاز «الفارس» لحمد سعد حمد النابت المري بلقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات بزمن 7:20:22 دقائق.



وظفرت «الشاهينية» لسالم الصغير بن سالم الوهيبي بلقب الشوط الخامس بزمن قدره 7:22:80 دقائق، فيما حازت «رجوي» لزاهر فايل بن خريبيش العويسي لقب الشوط السادس بتوقيت بلغ 7:18:85 دقائق. وحصد «الشامي» لحمد راشد بالعامري الكتبي لقب الشوط السابع بتوقيت 7:22:71 دقائق، بينما فاز «مشكور» لسعادة محمد سلطان مطر بن مرخان الكتبي بلقب الشوط الثامن بزمن 7:16:97 دقائق.



كما حصدت «وسام» لحمد محمد سهيل بن عويضان العامري لقب الشوط التاسع بتوقيت 7:28:61 دقائق، فيما توجت «مياسة» لموسى عبدالعزيز بن عبدالله الموسى بلقب الشوط العاشر بزمن 7:20:54 دقائق.



وأسفرت نتائج الأشواط من الحادي عشر حتى العشرين عن فوز كل من: «مخلاب» لعمر محمد بن حمود مصبح الكتبي، و«قماري» لمهنا بخيت محمد بن مسن، و«العزوم» لمالكها علي حمد بن صالح الشرقي، و«مخيفة» لحمد علي بن محمد الغفراني المري، و«كفو» لمالكها علي محمد بن قناص علي العامري، و«شاهين» لمالكه علي سالم بن علي متعب الصعاق، و«جمايل» لمحمد حمد سيف بالعبد النعيمي، و«بيان» لسليم حمد بن سالم الشباني الكتبي، و«معالي» لسعيد محمد بن أحمد إبراهيم، و«العنود» لمالكها صنهات بندر معيكل القودة الدوسري.



وتقام غداً، الثلاثاء، أشواط الرموز لسن اللقايا، حيث خصصت اللجنة المنظمة أربعة رموز لفئات اللقايا الأبكار، والقعدان المفتوح، والمحليات، وفئة الإنتاج.