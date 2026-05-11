ختام تحدي «هواة الرماية» بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 77 رامية

اختتمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة النسخة السادسة من فعالية «تحدي هواة الرماية»، التي نظمها قسم الرياضة المجتمعية يومي السبت والأحد الماضيين في مقر المؤسسة بمنطقة القليعة، بمشاركة 77 رامية من فئتي الناشئات والسيدات. وتواصل الفعالية حضورها إحدى المبادرات التي تلقى إقبالاً متزايداً ضمن برامج القسم، مؤكدة دور الرياضة المجتمعية في توسيع قاعدة الممارسة، وتعريف النساء والفتيات برياضات نوعية ضمن بيئة آمنة ومحفزة.



وجمعت النسخة السادسة بين التدريب والمنافسة؛ إذ خُصص اليوم الأول للتعريف بأساسيات الرماية واشتراطات السلامة، قبل أن تنتقل المشاركات في اليوم الثاني إلى خوض التحدي ضمن فئتين عمريتين، شملتا الناشئات من عمر 17 عاماً وأقل، والسيدات، بما أتاح مساحة أوسع للمشاركة، ومنح كل فئة فرصة مناسبة لاختبار مهاراتها وتعزيز ثقتها في أجواء تنافسية مشجعة.

وأسفرت المنافسات عن نتائج متقاربة في فئة الناشئات، حيث حققت شيخة نواف إسماعيل المركز الأول برصيد 102.5 نقطة، تلتها سمر محمد الزعابي في المركز الثاني بـ 102.3 نقطة، فيما جاءت ياسمين كشواني في المركز الثالث بعد تسجيلها 102 نقطة، في أداء عكس مستوى عالياً من التركيز والثقة لدى المشاركات.



وفي فئة السيدات، أحرزت ألطاف صالح المركز الأول برصيد 92.1 نقطة، وجاءت حمدة محمد الهرمودي في المركز الثاني محققة 90.8 نقطة، بينما حلّت خولة محمد آل علي في المركز الثالث بـ 90.3 نقطة، وسط أجواء تنافسية مشجعة أظهرت حرص المشاركات على الاستفادة من التجربة وتطوير مهاراتهن.



وحصلت صاحبات المركز الأول في كل فئة على جوائز مالية مقدمة من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، فيما حصلت صاحبات المركزين الثاني والثالث على كوبونات مقدمة من تعاونية الشارقة، في دعم يعكس تكامل الجهود بين المؤسسة وشركائها في تحفيز المشاركات، وتعزيز أثر الفعاليات المجتمعية في تشجيع النساء والفتيات على ممارسة الرياضة والاستمرار فيها.



وأكدت نورة الحمر، رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن النسخة السادسة من تحدي هواة الرماية تأتي ضمن توجه المؤسسة إلى تطوير فعاليات مجتمعية قادرة على استقطاب فئات عمرية متنوعة من النساء والفتيات، وإتاحة تجارب رياضية نوعية تعزز ثقافة الممارسة، وتفتح المجال أمام المشاركات لاكتشاف قدراتهن في بيئة آمنة ومحفزة.



من جانبها، أعربت مريم كشواني، تنفيذي الرياضة المجتمعية بمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، عن سعادتها بنجاح النسخة السادسة من التحدي، مشيرة إلى أن الإقبال والتفاعل اللذين شهدهما الحدث يعكسان وعياً متنامياً بأهمية الرياضة المجتمعية ودورها في بناء علاقة إيجابية ومستدامة مع النشاط البدني.



وقالت كشواني: تميزت هذه النسخة بروح حماسية واضحة، سواء في يوم التدريب أو يوم المنافسة، حيث لمسنا رغبة حقيقية لدى المشاركات، ولا سيما الناشئات، في التعلم وخوض تجربة جديدة بثقة. ونرى أن هذا الإقبال يعكس أثر الزخم الذي أحدثته فعاليات وبرامج المؤسسة المتنوعة التي تستهدف الطالبات في المدارس، وأسهمت في تشجيعهن على الاندماج في الأنشطة الرياضية والمشاركة في تجارب جديدة.