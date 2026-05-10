اللقايا تدشن «ختامي الوثبة 2026» للهجن غداً



تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تنطلق غداً الاثنين، فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي «ختامي الوثبة 2026»، والذي يقام في نسخته السابعة والأربعين، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.



ويقام المهرجان بتنظيم اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتستمر فعالياته حتى 21 مايو الجاري.

وتدشن فئة اللقايا منافسات المهرجان، وتقام على مدار يومين عبر 36 شوطاً، حيث يشهد اليوم الأول 20 شوطاً ويقتصر إقامتها على الفترة الصباحية فقط، بينما يقام، الثلاثاء، 16 شوطاً، بواقع 12 في الفترة الصباحية و4 في الفترة المسائية تشهد الصراع على 4 رموز.



وانتهت اللجنة المنظمة للمهرجان من التجهيزات الأخيرة لانطلاق المهرجان، حيث انتهت الشعارات المشاركة من عمليات التسجيل والتشبيه والتسنين للمطايا.

ويشهد المهرجان هذا العام إقامة 192 شوطاً، بواقع 50 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و130 شوطاً لهجن أبناء القبائل، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسباق التراثي.



وتتنافس المطايا المشاركة على 28 رمزاً، وذلك بعد حسم رموز سن الحقايق المفتوح والإنتاج واللقايا والإيذاع الإنتاج في مارس الماضي، حيث سيكون التنافس قوياً على الرموز الـ 28، منها 4 رموز لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و24 رمزاً لهجن أبناء القبائل موزعة بواقع 16 رمزاً لأشواط المفتوح والمحليات، و8 رموز لأشواط فئة الإنتاج.



وتتنافس هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الثنايا والحول والزمول، حيث قررت اللجنة المنظمة إقامة 22 شوطاً للثنايا منها شوطا الرموز في منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، و28 شوطاً للحول والزمول منها شوطا الرموز على سيف صاحب السمو رئيس الدولة والزمول المفتوح



وتتنافس هجن أبناء القبائل على مدار 36 شوطاً في سن اللقايا، و26 في سن الإيذاع، و32 شوطاً في سن الثنايا، و36 شوطاً للحول والزمول، منها 4 أشواط لرموز فئة الإنتاج المحليات والمهجنات، و4 أشواط لرموز المفتوح والتنافس على الجائزة الأغلى وهي السيف الذهبي في شوط الحول المفتوح الرئيس، وجائزته المالية وقدرها 5 ملايين درهم.



تجدر الإشارة إلى أن المهرجان الختامي في الوثبة يعد أفضل ختام لموسم سباقات الهجن، حيث دشن عامه الـ 47 من النجاح في شهر رمضان الماضي بمنافسات الحقايق لهجن أبناء القبائل، استكمالاً لسلسلة من النجاحات على مدار سنوات طويلة.