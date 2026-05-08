موزة المنصوري.. إنجازات استثنائية تتحدى العمر في رياضة الدراجات



تعد البطلة موزة سالم المنصوري، أكبر رياضية إماراتية واستثنائية في مجال قيادة الدراجات الهوائية، على الطريق وضد الساعة، وحاصلة على العديد من المراكز المتقدمة إزاء مشاركاتها العديدة في البطولات المحلية والدولية. والتي أشادت في الوقت ذاته بتنظيم بطولات وسباقات الدراجات الهوائية، إلى جانب الإقبال الكبير والاهتمام الواسع من الرياضيين والهواة على الانضمام والمشاركة في تلك البطولات، مما يعكس النجاح المتوقع، كما أنها تلبي تطلعات جميع الرياضيين، وتخدم المجتمع وتنشر الروح الرياضية وثقافة التنافس الرياضي. متمنية في الوقت ذاته إقبال الشابات الإماراتيات على رياضة قيادة الدراجات الهوائية، لا سيما وأن الرياضة النسائية في الإمارات تحظى بدعم لا محدود، وهو ما وضعها في مكانة مرموقة، بحيث أسهم في ظهور لاعبات موهوبات في جميع الألعاب، استطعن أن ينافسن عن جدارة في العديد من البطولات.



مشاركات وبطولات



وتحفل المسيرة الرياضية للبطلة موزة المنصوري بالعديد من المشاركات المحلية والدولية في سباقات الدراجات الهوائية، وتتمثل أبرزها مشاركتها مع منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في بطولة آسيا للدراجات الهوائية في المملكة العربية السعودية في شهر فبراير الماضي، ونيل المركز الثاني في سباق ضد الساعة وفي الطريق. إلى جانب مشاركتها مع المنتخب أيضاً في البطولة العربية للطريق التي نُظمت في دولة الإمارات، وحصلت على المركز الأول كفريق. وشاركت في بطولة ألعاب «الماسترز» في العاصمة أبوظبي وحصلت على المركز الثاني في سباق الطريق وضد الساعة. ومشاركتها في بطولة «فخورين بالإمارات» وحصولها على المركز الأول في سباق على الطريق. ولم تفوت المنصوري على نفسها فرصة المشاركة في تحدي حفيت الرياضي، وحصلت على المركز الثالث، وكذلك حصولها على المركز الثالث في بطولة الدولة فئة الإماراتيات في سباق ضد الساعة وعلى الطريق. وحصولها على المركز الثاني في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية بالوثبة 2026، وحصولها على المركز الأول في بطولة «ووش الرمضانية».



وأكدت موزة المنصوري على أنها تواصل تحسين أدائها بشكل مستمر وأكبر في قيادة الدراجات الهوائية من خلال مشاركتها في دورات رياضية متخصصة.



كما أشادت موزة المنصوري بدعم الكابتن الرياضي عبدالله سويدان، وتشجيعه المستمر لها على مواصلة ممارسة هذه الرياضة.