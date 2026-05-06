محمد الدرمكي.. إرادة تصنع المستحيل في رفع الأثقال

نجح الربّاع الإماراتي محمد إسماعيل الدرمكي «25 عاماً»، فئة أصحاب الهمم، وبطل ألعاب القوى، في تحقيق العديد من البطولات المحلية والدولية، محققاً مراكز متقدمة، مؤكداً لـ«البيان» أن تلك المشاركات تمثل بالنسبة له محطات تأهيلية مهمة، وفرصة لاكتساب مزيد من الخبرة والاحتكاك الدولي، مشيداً في الوقت ذاته بالدعم الكبير الذي يحظى به أصحاب الهمم من القيادة الرشيدة في الدولة لتوفير أفضل بيئة تنافسية تمكّن الأبطال من رفع علم الدولة عالياً في المحافل العالمية.



وقال محمد إسماعيل الدرمكي: انضممت كلاعب في نادي خورفكان للمعاقين، وحصلت والحمد لله على العديد من المراكز المتقدمة إزاء مشاركتي في بطولات مختلفة، منها ألعاب غرب آسيا، وبطولة فزاع كأس العالم لرفعات القوة، وبطولة الدولة لرفعات القوة، وكأس اللجنة البارالمبية الوطنية لرفعات القوة، وغيرها الكثير.



وواصل: «تدفعني تلك النجاحات لأن أسعى إلى تحقيق المزيد من التميز، وأن أتطلع للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية القادمة، فأنا أعشق التحدي، وأردت دائماً أن أثبت أن الشباب الإماراتي من فئة أصحاب الهمم قادر وبجدارة على المنافسة في أصعب المجالات، وأن الإعاقة لم تقف، ولن تقف عائقاً أمام ممارسة رياضة صعبة وتحقيق التميز فيها.

ولا أبالغ إن أوضحت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد باقتدار مركزاً دولياً رائداً في دعم وإشراك أصحاب الهمم، بما تقدمه من مبادرات رائدة وبرامج استثنائية تمكنهم من إثبات إرادتهم وقدراتهم، لتحقيق طموحاتهم المطلوبة، لتأكيد مكانتها العالمية في تنظيم البطولات، بل وبما يعزز تحقيق الأهداف التي ترتقي برياضة أصحاب الهمم، وتسهم في المحافظة على التطور الذي حققته على مدار الأعوام».



وأضاف الدرمكي: «نعم، تولي قيادتنا الرشيدة أصحاب الهمم اهتماماً كبيراً بتوفير بيئة صديقة وإيجابية لهم، لتحقيق طموحاتهم، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بأن الإرادة تصنع المستحيل، وبالهمم العالية نبلغ بإنجازاتنا الوطنية القمم»، مشدداً في الوقت ذاته على استمرارية دعم المسيرة الرياضية لأصحاب الهمم، واكتشاف المواهب، وتعزيز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات القادمة على المستويين الإقليمي والدولي.