بطلات إماراتيات: صقور العز عيال زايد.. أنتم حُرّاس الإمارات وسندها الذي لا يميل

ريسة الفلاسي: خلف كل رايةٍ مرفوعة جنديٌ يسهر وخلف كل أمنٍ نعيشه رجالٌ لا ينامون

فاطمة العامري: دعم القيادة الرشيدة أسهم في تمكين المرأة الإماراتية في القوات المسلحة

فاطمة السليماني: القوات المسلحة الإماراتية نجحت في تعزيز مكانتها بين جيوش العالم الحديثة

منتهى الشحي: نقف باعتزاز أمام تضحيات الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ليبقى الوطن آمناً









بمشاعر الفخر والاعتزاز، أكدت نخبة من الملهمات الرياضيات في دولة الإمارات، أن الاحتفاء بالذكرى الـ50 لتوحيد القوات المسلحة، يأتي إزاء ما سطرته من بطولات وإنجازات استثنائية على مدى 5 عقود، وأثبتت خلالها أنها الحصن الحصين والسيف الصارم في الدفاع عن سيادة الوطن وصون مكتسباته. وليس هذا فحسب، إذ تأتي المناسبة في هذا العام، وقد أثبتت القوات المسلحة الإماراتية للعالم مدى كفاءتها القوية والعالية، وجاهزيتها التامة في صد العدوان والإرهاب الإيراني الغاشم، وإفشال كافة محاولاته للنيل من أمن الوطن وزعزعة استقراره. وأكدن في الوقت ذاته أن انخراط المرأة في صفوف القوات المسلحة يعد نموذجاً بارزاً لمسيرة تمكين المرأة بشكل عام في الدولة، إذ أصبحت ركيزة أساسية تعزز من جاهزية وكفاءة المنظومة الدفاعية في الدولة.

شرف

قالت ريسة الفلاسي، بطلة الإمارات في رياضة البوتشيا: صقور العز، عيال زايد، أنتم علمٌ نعتز به، وبكم نحتمي ونفخر. وأنتم حُرّاس الإمارات، وسندها الذي لا يميل، خدمتكم في القوات المسلحة شرفٌ عظيم، وخدمتكم للوطن والأهل رسالة وفاءٍ وانتماء، وشعاركم الخالد: الله، ثم الوطن، ثم رئيس الدولة. وعلى مدى خمسين عاماً، كنتم وما زلتم عين الوطن الساهرة، رجالاً اختاروا أن يكونوا درع الوطن الحصين، وإذا نادى الوطن لبّوا، دون تردد أو تأخر. وخلف كل رايةٍ مرفوعة جنديٌ يسهر، وخلف كل أمنٍ نعيشه رجالٌ لا ينامون.

اهتمام

وأضافت: أولت دولة الإمارات تمكين المرأة في المجال العسكري اهتماماً مبكراً، وفتحت أمامها أبواب المشاركة في القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية، حيث أثبتت المرأة الإماراتية جدارتها، وأظهرت قدرة استثنائية على العمل ضمن بيئات تتطلب منها دقة عالية وسرعة في الاستجابة وانضباطاً وجاهزية مستمرة، وهو ما عزز حضورها في هذا المجال المهم.

دعم

فيما أوضحت فاطمة العامري، بطلة إماراتية في سباقات الفروسية والهجن، ومالكة إبل، أن الدعم الكبير من القيادة الرشيدة وتهيئة بيئة العمل المرنة أسهما وباقتدار في تمكين المرأة الإماراتية في القوات المسلحة من التغلب على العديد من العقبات والتحديات والعراقيل التي تعتري طريقها لإثبات نفسها وقدراتها في هذا المجال المهم. وهناك بلا شك قيادات نسائية في القوات المسلحة، تمثل قدوات حقيقية وأصيلة للأجيال الشابة.

وأضافت: تظل المرأة الإماراتية شريكاً أساسياً في حماية الوطن، وصون مكتسباته، والمساهمة في بناء مستقبله، كما أن مسيرة المرأة الإماراتية في القوات المسلحة تمثل نموذجاً وطنياً متكاملاً، ممتداً يجمع بين الانضباط والكفاءة والبعد الإنساني.

وحدة

وقالت الفارسة فاطمة السليماني: نعم، جسد توحيد القوات المسلحة الإماراتية روح اتحاد دولة الإمارات، وعزز أركانه، ورسخ الوحدة الوطنية، حيث تعاظم دورها في حماية مكتسبات الدولة والمساهمة في التنمية، ولا سيما مع تبوئها مكانتها المستحقة بين جيوش العالم الحديثة بفضل التطوير المستمر في التنظيم والتأهيل والتسليح. وأكدت أن انضمام المرأة الإماراتية للقوات المسلحة يعد دليلاً على كفاءتها العالية والاحترافية التي تتمتع بها المرأة الإماراتية، والتي ساهمت أيضاً في تعزيز جاهزية القوات المسلحة من خلال تطوير البرامج المعنية ذات الإطار العسكري والتدريبي وغيره.

حضور

وقالت الغواصة الإماراتية منتهى الشحي: في هذه الذكرى المجيدة، نقف باعتزاز أمام تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ليبقى الوطن آمناً مستقراً، وجعلوا من مواقفهم نموذجاً خالداً في الوفاء، تنهل منه الأجيال معنى الانتماء وصدق الالتزام في أداء الواجب.

وأضافت: نحن نحتفي بهذه المناسبة، ونجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد مضينا بيقين راسخ على نهج الآباء المؤسسين، مستلهمين من رؤيتهم عزيمة لا تلين وإرادة لا تعرف المستحيل لبناء وطن أكثر قوة ومنعة.