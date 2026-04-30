منى زاكيني.. منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو عزز حضوره على الساحة الدولية

أكدت منى زاكيني، مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو لـ«البيان»، أن مستوى أداء المنتخب يُعد جيداً خليجياً، حيث تم تحقيق المركز الأول في كل الفئات وفي التصنيف العام هو الأول، وجيداً نوعاً ما آسيوياً مقارنة برياضات أخرى. ولفتت إلى أن دولة الإمارات قد حققت حضوراً واضحاً في البطولات الآسيوية، وهناك فعلياً لاعبات ولاعبون وصلوا لمستويات متقدمة. وليس هذا فحسب، إذ نجح المنتخب في تقديم أداء مميز، محققاً نتائج إيجابية عززت حضوره على الساحة الدولية. كما أن تنظيم بطولات متعاقبة للتايكواندو أحدث نقلة نوعية وطوّر من التايكواندو الإماراتية والعربية بتوفير فرص تنافسية واسعة.



من جانب آخر، أشارت مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو، إلى أن إقبال الفتيات على ممارسة رياضة التايكواندو هو جيد، بل وفي ازدياد ملحوظ، وذلك لعدة أسباب تتمثل أبرزها في أن هذه الرياضة تُعزز الثقة والدفاع عن النفس، في مقابل انتشار الأكاديميات الخاصة.



تحديات

وأضافت منى زاكيني: لا تزل هناك عدد من التحديات التي تواجه المنتخب، وتتمثل في قلة عدد اللاعبات في المستويات العليا، والحاجة لاحتكاك دولي أقوى خصوصاً مع مدارس متطورة في هذا المجال، ونقص الاستمرارية لدى بعض اللاعبات حيث الاعتزال المبكر أو الدراسة. وهنا ينبغي توسيع قاعدة الممارسين واكتشاف العناصر الواعدة، في إطار منظومة وطنية تسعى إلى إعداد جيل جديد من الرياضيين.



منوهة بأن للمنتخب العديد من المشاركات والبطولات منها الآسيوية والعربية، وبطولات دولية مفتوحة «G1 و G2»، وتصفيات أولمبية. أما بالنسبة للمراكز التي حصدها المنتخب، فتتمثل في ميداليات خليجية وعربية، وميداليات في بطولات دولية مفتوحة، ونتائج متقدمة في آسيا. في حين أن أهم النتائج إلى الآن، فهو الثاني عالمياً في بطولة العالم للمدارس، خاصة بتواجد أقوى منتخبات العالم والذي كان يُعد إنجازاً قوياً وغير مسبق للدولة». وأردفت: «يتمثل طموح المنتخب في تحقيق ميدالية آسيوية ثابتة، والتأهل والمنافسة في الألعاب الأولمبية، وصناعة أبطال عالميين، والإسهام الفعلي في بناء قاعدة قوية تدعم مسيرة التايكواندو النسائي على مستوى الدولة».



يذكر أن اختيار منى زاكيني، مدربة منتخب الإمارات الوزاري لللتايكواندو، من قِبل جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة في نسختها العاشرة، كواحدة من أفضل المدربين في العالم العربي TOP 3.