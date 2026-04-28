فيصل الزعابي.. وحلم التألق في بطولة العالم للقوة البدنية بأمريكا

يواصل الشاب الإماراتي فيصل أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، مشاركاته المتعددة في البطولات الدولية، بهدف مواصلة تحقيق النتائج الدولية الاستثنائية المتميزة وحصد الميداليات، تزامناً مع التطور الملحوظ على رياضة بناء الأجسام في الإمارات ونتائجها الطيبة على شتى المستويات، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية المشاركة في البطولات الخارجية، وتعزيز الاهتمام بفئة الشباب، ضمن استراتيجية طويلة المدى، تهدف إلى إعداد جيل قادر على المنافسة في بطولات العالم ودورات الألعاب، إلى جانب ضرورة تأهيل جيل جديد، وتطوير المواهب في رياضة رفع الاثقال.



وقال فيصل الزعابي لـ«البيان»: «شاركت، ولله الحمد، في العديد من البطولات العالمية، وحصدت مراكز متقدمة، والعديد من الميداليات الذهبية، فضلاً عن عدد من الميداليات في البطولات المحلية، كما أنني أستعد للمشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية، والتي سيتم تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب استعدادي أيضاً في بطولة آسيا والتي سيتم تنظيمها في شهر يوليو المقبل، وسأحرص كل الحرص على رفع علم وطني في شتى المحافل الرياضية الكبيرة، التي تشهد حضوراً كبيراً للعديد من أبطال العالم والأبطال الأولمبيين. نعم، سأبذل كل الجهود لمواصلة تحقيق الإنجازات باسم دولة الإمارات خلال المشاركات المقبلة».



وأشار الزعابي إلى أن رياضة رفع الأثقال شهدت خلال الأعوام الماضية تطورا كبيراً واهتماماً لافتاً من اللاعبين واللاعبات في مختلف الفئات العمرية، كما حققت البطولات المنظمة فرصة لاكتشاف المواهب في الأندية والأكاديميات وضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية، مضيفاً: «تتطلب رياضة رفع الأثقال انضباطاً عالياً والبدء في سن مبكرة، كما أن تطور أي رياضة يعتمد على منظومة متكاملة، وإعداد طويل الأمد»، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة والجهات المعنية في الدولة برياضة رفع الأثقال، والحرص في الوقت ذاته على تطويرها واكتشاف المواهب، والتشجيع على المشاركة في البطولات القارية والدولية وفق خطط متطورة، وبرامج تدريب حديثة بوجود أفضل الكفاءات الفنية.