«الصاروخ» يكشف عن دوافعه للانتقال إلى دبي

كشف أسطورة السنوكر العالمي، البريطاني روني أوسوليفان، عن أسباب تفضيله الانتقال إلى دبي، مؤكدًا أن دافعه الأساسي للعيش في «دانة الدنيا» هو «البحث عن الراحة والسعادة الشخصية»، وليس لأسباب أخرى.

وانتقل أوسوليفان، بطل العالم 7 مرات وأحد أعظم اللاعبين في تاريخ السنوكر، للإقامة الدائمة في دبي منذ صيف العام الماضي، رفقة زوجته ليلى رواس.

وقال أوسوليفان في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية: «لم أغادر إنجلترا لأي سبب معين، أنا فقط سعيد حيث أعيش، أتنقل بين دبي وأيرلندا وأصبحا موطني الآن، وأتنقل بينهما بحرية».

وأضاف نجم السنوكر، الملقب بـ«الصاروخ»، أن موقع دبي الجغرافي يمنحه سهولة أكبر في السفر إلى البطولات الآسيوية، ما جعل مهمته في خوض المباريات أسهل كثيرًا، خاصة البطولات التي تقام في الصين وهونغ كونغ.

ويشعر أوسوليفان بالأمان في دبي منذ انتقاله إلى الإمارة، لا سيما في ظل الأحداث الأخيرة في المنطقة، حيث أشاد النجم العالمي بالأوضاع في الإمارات، مشددًا على أن الحياة في دبي «آمنة ومريحة»، وأنه لم يتأثر بأي توترات إقليمية، مضيفًا: «كل من يعيش هنا يشعر بالاطمئنان، فالحياة تسير بشكل طبيعي تمامًا».

وعاد أوسوليفان بقوة في بطولة العالم المقامة في مسرح كروسيبول بعد غيابه النسبي عن الساحة البريطانية مؤخرًا، حيث استهل مشواره بفوز كاسح على اللاعب هي كيوجيانغ بنتيجة 10-2، في سعيه لتحقيق لقبه القياسي الثامن.

ويُعد أوسوليفان أكبر بطل عالمي في السنوكر، بعد فوزه قبل أربع سنوات، وهو في سن 46 عامًا، باللقب السابع في تاريخه، وسيمنحه اللقب الثامن الرقم القياسي المطلق في العصر الحديث، متجاوزًا بذلك ستيفن هندري، الذي يعادله في سبعة ألقاب.