لوس أنجلوس 2028.. بدء إنشاء ملعب الكريكيت إيذانًا بعودة تاريخية للأولمبياد

أعلن المجلس الدولي للكريكيت، أمس الأربعاء، انطلاق أعمال البناء في ملعب الكريكيت الذي سيُستخدم خلال دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، إيذانًا بعودة اللعبة إلى الأولمبياد بعد غياب دام 128 عامًا.

وسيُقام الملعب المؤقت في بومونا بجنوب كاليفورنيا، حيث يستضيف منافسات البطولة الأولمبية التي تشهد مشاركة ستة فرق في كل من فئتي الرجال والسيدات.

وقال جاي شاه، رئيس المجلس الدولي للكريكيت، في بيان: «ينصب تركيزنا على توسيع قاعدة انتشار الكريكيت عالميًا. الانضمام إلى الحركة الأولمبية مصدر فخر كبير، ويجسد طموحات وأحلامًا كثيرة».

وأضاف المجلس أن الملعب سيحتضن أيضًا ثلاث مباريات ضمن دوري الكريكيت الأمريكي خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو/تموز من العام الجاري.