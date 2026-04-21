حضور عربي بـ6 أسماء في قائمة قدوة أولمبياد الشباب

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية عن قائمة أولية تضم 31 قدوة رياضية لدورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، والتي ضمت ستة رياضيين عرب.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية، في بيان، إن أصحاب القدوة الرياضية سيتولون تقديم الإرشاد والتدريب من خلال ورش عمل للرياضيين الشباب في موقع المنافسات خلال دورة داكار 2026.

وأضافت: «بالتعاون مع الاتحادات الدولية، تم اختيار رياضيين أولمبيين ذوي خبرة من رياضات المنافسة الـ25 ورياضات المشاركة الـ10 المدرجة في برنامج داكار 2026 بصفتهم أصحاب قدوة رياضية، بينهم 6 عرب، وهم الثلاثي المصري دعاء الغباشي، وجمانة الساعي، ودينا مشرف، وثنائي جزائري هما زهرة نورة كحلي وكايليا نمور، إلى جانب التونسية خديجة كريمي».

وضمت القائمة كذلك لاعب الجودو الفرنسي كلاريس أجبينينو، ولاعب كرة القدم السنغالي ستيفان بادجي، ولاعب التجديف الأمريكي كريستوفر باك، ولاعب كرة اليد الشاطئية الإسباني أسونسيون باتيستا، ولاعب الجولف الفرنسي ريمي بيدو، ولاعب التعرج بالزوارق السنغالي إيف بورهيس، ولاعب التجديف السنغالي جان بيير بورهيس، ولاعب الهوكي البريطاني دارسي بورن، ولاعب الكاراتيه البرازيلي دوجلاس بروزي، ولاعب الرجبي الكيني شيلا تشاجيرا.