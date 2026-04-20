اليازية السويدي: التميز الرياضي يمتد ليصنع قيادات قادرة على التأثير

تدرك الشابة الإماراتية اليازية السويدي، لاعبة سابقة في منتخب الإمارات ونادي الشارقة الرياضي، والتي تشغل حالياً منصب رئيس شعبة التخطيط والمتابعة في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، أن التميز الرياضي لا يتوقف عند حدود الإنجاز، بل يمتد ليصنع قيادات قادرة على التأثير، وانضمت اليازية السويدي بعمر السادسة عشرة إلى عالم كرة السلة بكل ما تملك من شغف وانضباط وروح الإرادة، وتمكنت خلال سنوات قليلة من الوصول إلى الفريق الأول، ثم إلى المنتخب الوطني، في مسيرة تعكس ما يمكن للإصرار أن يحققه حين يُقابل بالدعم.

كما تتابع حالياً دراستها العليا في تخصص الإدارة الرياضية، دعماً لمسيرتها الإدارية. مشيرة إلى أن الاحتراف لا ينتهي بالاعتزال، والإدارة ليست نقيض الشغف. فما تُثبته اليازية هو أن المسارات قد تختلف، لكن الرسالة تبقى واحدة، بناء رياضة نسائية قوية، واعية، ومؤسسية من اللاعبات، ولأجلهن.



واليوم، تقود اليازية السويدي عملها في شعبة التخطيط والمتابعة بنفس الروح التي حملتها إلى أرض الملعب، ولكن بمنظور أوسع وأكثر نضجاً، كما أن مهامها لم تعد ترتبط فقط بالنتائج، بل بالخطط، بالتحليل، وبضمان التناسق بين تطلعات المؤسسة واحتياجات الفرق، لتكون الجسر بين الرؤية والتنفيذ، وأكدت أن القرارات التي تقرها اليوم هي التي كانت تحتاج إليها بالأمس كلاعبة.



وقالت اليازية السويدي: تنسجم هذه النقلة النوعية في مسيرتي مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، التي تؤمن بأهمية استثمار خبرات اللاعبات المعتزلات في تطوير النظام الرياضي، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن من عايش التحديات من الداخل هو الأقدر على رسم مسارات التقدّم بواقعية وعمق.



وعن برنامج إعداد القيادات الرياضية، عبرت اليازية السويدي عن اعتزازها العميق بهذا البرنامج الذي شكل فارقاً في صياغة شخصيتها الإدارية، معتبرة أنه أسهم في خلق لغة مشتركة بين الكفاءات النسائية في المؤسسة، وأعطاها القدرة على النظر بعين الناقد والمطوّر معاً.



وبين زيارات اليازية السويدي الميدانية، واجتماعاتها الفنية، تظل هي قريبة من اللاعبات والفرق الرياضية، تراقب، وتقيّم، وتعيد تشكيل الخطط بما يناسب واقعاً يتغير باستمرار. وهي ترى أيضاً أن بناء جيل رياضي واعٍ يبدأ من أبسط التفاصيل، وذلك من طريقة استقبال الطفلة في الحضانة، إلى شكل التفاعل داخل المدرسة التخصصية، وصولاً إلى معسكرات النخبة.



إلى جانب دورها في مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، تشغل اليازية السويدي أيضاً عضوية اللجنة الفنية في اللجنة الأولمبية الوطنية، لتواصل مساهمتها في تطوير الرياضة على المستوى الاتحادي.