إنجازات نوعية لأندية الشارقة.. دبا الحصن يتألق في القوس والسهم والذيد يتوهج في «الكاتا»

واصلت أندية الشارقة تأكيد حضورها اللافت في الساحة الرياضية، عبر سلسلة من الإنجازات، التي تعكس تطور العمل المؤسسي والاهتمام المتنامي بصناعة الأبطال، حيث تُوّج لاعب نادي دبا الحصن الرياضي، سعيد طمروق، بلقب دوري الإمارات للقوس والسهم لفئة الرجال تحت 21 سنة، فيما سجل نادي الذيد الثقافي الرياضي نتائج متقدمة في بطولة الدوري العام للكاراتيه.



وتمكن طمروق من حسم اللقب بعد أداء استثنائي في منافسات الرماية لمسافة 70 متراً، أظهر خلاله ثباتاً كبيراً وتركيزاً عالياً، مكّناه من تصدر الترتيب العام منذ الجولات الأولى، محافظاً على صدارته حتى ختام البطولة، التي أقيمت في نادي ضباط الشرطة، وسط مشاركة واسعة من أبرز لاعبي الدولة.



وفي الأدوار الإقصائية واصل طمروق تفوقه بثقة، حيث تجاوز منافسه في نصف النهائي بنتيجة 6-2، قبل أن يؤكد أفضليته في المباراة النهائية بالفوز بالنتيجة ذاتها، ليحسم الذهب عن جدارة، في إنجاز يعكس جودة الإعداد الفني داخل نادي دبا الحصن، ونجاحه في تطوير المواهب الواعدة في الألعاب الفردية.



وعلى صعيد الكاراتيه عزز نادي الذيد الثقافي الرياضي مكانته في مسابقات «الكاتا»، بعد أن أحرز فريق الرجال المركز الثاني، فيما حقق فريق الشباب المركز الثالث، ضمن منافسات قوية شهدتها البطولة بمشاركة ثمانية فرق، في دلالة واضحة على تصاعد مستوى الأداء الفني والبدني للاعبي النادي.



ويأتي هذا التميز امتداداً لنهج نادي الذيد في دعم رياضات الدفاع عن النفس، وتوفير بيئة تدريبية متكاملة، تسهم في صقل مهارات اللاعبين، وترسيخ ثقافة الانضباط والاحترافية، بما ينعكس على نتائجهم في البطولات المحلية.



وأكد سالم محمد بن هويدن أن هذه النتائج تعكس التزام النادي بخططه التطويرية، وحرصه على الاستثمار في الكفاءات الفنية والفئات العمرية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز برامج الإعداد وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يضمن استمرارية الإنجازات.



وتؤكد هذه المحطات الرياضية أن أندية الشارقة تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ حضورها التنافسي، مستندة إلى رؤية واضحة ترتكز على التميز والاستدامة، وصناعة جيل رياضي قادر على تمثيل الدولة بكفاءة في مختلف المحافل.