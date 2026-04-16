عايدة علي أصغر مدربة إماراتية للريشة الطائرة.. 10 سنوات نجاحات متواصلة مع أصحاب الهمم

تعد الكابتن عايدة علي سعيد، أصغر مدربة إماراتية لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، حيث انطلقت في غمار تدريب فئة الإعاقة الذهنية في عام 2018، وشاركت مع منتخب الإمارات للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في 15 بطولة محلية ودولية. وأعربت عايدة علي سعيد عن فخرها بأبطال المنتخب الوطني، الذين حققوا ميداليات وإنجازات في العديد من البطولات ومنها بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص برلين 2023، حيث نال المنتخب 5 ميداليات ذهبية، مؤكدة أن تجربة المشاركة في البطولات الخارجية تمنحها الكثير من الخبرات في تدريب فئة أصحاب الهمم.



وقالت المدربة الإماراتية الشابة لـ«البيان»: «شاركت أيضاً في الأولمبيد الخاص هذا الحدث العالمي الضخم، الذي استضافته العاصمة أبوظبي قبل 4 سنوات، وفي البطولة البارالمبية الأخيرة حصلت زكية المازمي وحسن البلوشي على ذهبيتي منافسات الزوجي، كما حصلت زكية المازمي أيضاً على ذهبية الفردي، ونال حسن البلوشي فضية الفردي، وهو إنجاز جيد في ظل المنافسة الشديدة، التي شهدتها المنافسات».



وأضافت: «أتولى مهمة تدريب منتخب الإمارات لريشة الطائرة لأصحاب الهمم منذ عام 2018، وكافة اللاعبين واللاعبات حريصون على التدريب، من أجل خوض البطولات، وبالفعل تأتي النتائج ولله الحمد وفق الخطط الموضوعة وطموحات الأبطال، شخصياً أشعر بالسعادة لأنني أتعامل وأقوم بتدريب تلك الفئة المتميزة التي حوّلت الإعاقة الذهنية إلى حافز للتألق وحصد الميداليات والإنجازات العديدة، لا سيما وأن البطولات العالمية باتت رقماً مهماً عالمياً، وأبطال منتخب الإمارات يتسابقون من أجل المشاركة في هذا الأحداث العالمية التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية».



وأكدت عايدة علي، أن أسلوب التواصل والقدرات الهائلة، التي يمتلكها أصحاب الهمم ساعدها كثيراً في عملها مع هؤلاء الأبطال الذين يتحدون إعاقتهم بروح الإرادة. مشيرة إلى أن ممارسة فئة أصحاب الهمم لشتى الرياضات، من شأنه أن يسهم في تحقيق اندماجي الإيجابي في المجتمع، واكتسابهم لمهارات مجتمعية، وتكوين صداقات سواء من داخل الدولة أو خارجها من خلال البطولات الإقليمية والدولية التي يشاركون فيها.



وأشادت أصغر مدربة إماراتية لمنتخبنا الوطني للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لرياضة فئة أصحاب الهمم، ودعم عملية التنمية الرياضية المستدامة، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في التأهل إلى الاستحقاقات الدولية الكبرى، وإعداد أبطال المستقبل لرفع علم الإمارات على منصات تتويج المحافل الرياضية الدولية على المستويات كافة.