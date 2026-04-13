منصور محمد النقبي.. لاعب كرة سلة تحدى كرسيه المتحرك بـ 10 ذهبيات

يعتبر الشاب الإماراتي منصور محمد النقبي، الذي يبلغ من العمر 23 عاماً، لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة ونادي خورفكان لأصحاب الهمم، قصة ملهمة، تحمل طموحات وطاقة شاب لا يعرف للمستحيل معنى، حيث يصل لجميع ما تصبو نفسه إليه وفق خطط وبرامج وتدريبات رياضية محكمة، بطل الإمارات تحدى كرسيه المتحرك، بحصوله باستحقاق على 10 ميداليات ذهبية في العديد من البطولات المحلية والدولية، يؤمن بأن الاستثمار في إمكانات وطاقات ومواهب أصحاب الهمم هو الاستثمار الحقيقي للمستقبل، من خلال العمل بخطط واضحة وصقل المواهب منذ سن مبكرة، عبر توفير برامج تدريبية متقدمة تراعي احتياجات كل فئة.



قال منصور محمد النقبي لـ «البيان»: «شاركت في العديد من بطولات كرة السلة للكراسي المتحركة، وحصلت على العديد من الميداليات الذهبية ولله الحمد، وأرى ضرورة أن يتسم اللاعبون بروح قتالية وانضباط داخل الملعب، لنيل الفوز والإنجاز الذي من شأنه أن يعكس روح العمل الجماعي والسعي المتواصل إلى الارتقاء بمستوى اللاعبين، كما أوجه شكري وتقديري للإداريين والمدربين واللاعبين على جهودهم الكبيرة في المنتخب الوطني، وفي نادي خورفكان لأصحاب الهمم على دعمهم اللامحدود».



وأضاف النقبي: «من الصعب أن أعبر عن فخري لكوني حاضراً على منصات التتويج، فالأبطال من فئة أصحاب الهمم أثبتوا أن التحدي لا يقف أمامه شيء، كما أن التفاعل الإعلامي والمجتمعي مع فئة أصحاب الهمم هو جزء لا يتجزأ من نجاح المسيرة الرياضية».

ونال منصور النقبي شرف حمل علم الإمارات في حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، والتي أقيمت باستاد نادي دبي لأصحاب الهمم، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.



كما حقق مع نادي خورفكان لأصحاب الهمم لقب الدوري لأربعة مواسم متتالية منذ عام 2021، إلى جانب المركز الثالث في بطولة غرب آسيا عام 2024، التي شارك فيها 10 منتخبات قوية، وكان منصور نجمها الأبرز، وليس هذا فحسب، بل حقق ذهبية غرب آسيا، وبرونزية بطولة الخليج.



ويجتهد منصور النقبي في تدريباته، ولا يفوتها مطلقاً، معرباً عن تفاؤله بتألق منتخب الإمارات الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحركة في بطولة كأس العالم نوفمبر المقبل في مصر. وأضاف: «إن الإنجاز لا يقف عند كونه مجرد ميداليات، بل هو محطة انطلاق مهمة لكرة السلة على الكراسي المتحركة نحو منصات التتويج العالمية».



وأشاد منصور النقبي بتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات والتي تضع دائماً على عاتقها مهمة رعاية المواهب وتوفير البيئة المثالية. مشيراً إلى أن أصحاب الهمم على قدر كبير من المسؤولية دائماً لرفع اسم وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة في أكبر المحافل العالمية.