الزهور ترسم ملامح هوية أولمبياد لوس أنجليس 2028

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية وذوي الاحتياجات الخاصة في لوس أنجليس 2028، اليوم الاثنين، عن الهوية البصرية الرسمية للألعاب، والتي جاءت بتصميم مستوحى من الزهور، بهدف تجسيد المعالم الطبيعية للمدينة وأحيائها وطابعها الثقافي.

وقال منظمو ألعاب لوس أنجليس 2028 إن التصميم سيظهر في كافة ملاعب المنافسات ومناطق المشجعين والمنشآت في جميع أنحاء المدينة، إضافة إلى اللافتات والمنصات الرقمية والبث التلفزيوني خلال الألعاب.

ويقع في قلب التصميم مفهوم «سوبر بلوم»، في إشارة إلى الزهور البرية التي تغطي أجزاء من جنوب كاليفورنيا بعد فترات من هطول الأمطار.

وأضاف المنظمون أن هذا المفهوم يعكس طبيعة الألعاب، حيث تبلغ سنوات من الإعداد ذروتها في حدث عالمي قصير وذو مكانة بارزة.

وتم بناء التصميم الأساسي حول 13 زهرة فردية، قال المنظمون إنها تمثل عناصر مختلفة من لوس أنجليس، من ثقافتها الترفيهية إلى أحيائها وسكانها ومعالمها الطبيعية.

وتستمد لوحة الألوان إلهامها من زهرة «طائر الجنة»، الزهرة الرسمية للوس أنجليس، وهي مقسمة إلى أربع مجموعات: الخشخاش، والكتان القرمزي، وعشبة الجريس النباتية، والميرمية، لتستحضر تضاريس المنطقة ونباتاتها.

وقال المنظمون إن أسلوب الطباعة مستوحى من لافتات شوارع لوس أنجليس، بما في ذلك مراكز التسوق الصغيرة والكتابات المرسومة يدويًا على واجهات المتاجر، في محاولة لإضفاء طابع محلي مميز على الهوية.

وأضافوا أن التصميم تم تطويره ليتناسب مع مجموعة واسعة من البيئات، من الملاعب التي يبلغ عمرها قرابة قرن من الزمان إلى المرافق الجديدة، مع مراعاة متطلبات البث والمعلومات الرقمية وظروف الإضاءة.