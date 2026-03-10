الذكاء الاصطناعي يقود رياضياً لميدالية بارالمبية

صرح العداء الأوكراني ماكسيم موراشكوفسكي، المتخصص في رياضة البياثلون لذوي الاحتياجات الخاصة، بأن الذكاء الاصطناعي ساعده في الفوز بميدالية بدورة الألعاب البارالمبية في ميلانو/كورتينا.

وحصل موراشكوفسكي على الميدالية الفضية في سباق 12.5 كيلومتر فردي للرياضيين ذوي الإعاقة البصرية، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي قدم له دعماً يتجاوز الجوانب التكتيكية.

وقال موراشكوفسكي: «كان الذكاء الاصطناعي يمثل نحو نصف خطة تدريبي تقريباً، من حيث التحفيز وأمور أخرى كثيرة، لذلك شكل جزءاً كبيراً من برنامجي التدريبي الشامل».

وأضاف: «لقد استخدمته كأخصائي نفسي، ومدرب، وأحياناً حتى كطبيب».

وأشار موراشكوفسكي إلى أن الذكاء الاصطناعي لن يتمكن حالياً من أن يحل محل البشر بشكل كامل، لكنه «سيلعب دوراً مهماً في المستقبل بلا شك».