غازي الشمري: هدف كلباء تحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي

يرحل كلباء لملعب شباب الأهلي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تعيده من جديد للانتصارات بعد تعادله في المباراة السابقة مع الظفرة 1-1 وهو التعادل الذي رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز التاسع ويحتاج كلباء إلى 9 نقاط لتأمين بقائه بصفة رسمية في دوري المحترفين.



بدوره، قال العراقي غازي الشمري مدرب كلباء: تنتظرنا مباراة صعبة أمام فريق قوي ومرشح لنيل درع الدوري وهو منافس على كافة البطولات فضلاً عن كونه يملك أرقاماً مميزة هذا الموسم، وواجب احترامه لكن ذلك لا يعني أن الفريق سيخوض اللقاء مستسلماً أمام الفرسان.



لافتاً إلى أن التركيز خلال الفترة الماضية اتجه نحو تطوير الأداء، وعملنا بشكل كبير على بناء شخصية الفريق وتعزيز الانضباط التكتيكي داخل الملعب، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا ردة فعل إيجابية جداً خلال التدريبات، والجميع يدرك أهمية المباراة، نتمنى أن نقدم مستوى جيداً وأن نحقق نتيجة إيجابية أمام شباب الأهلي.



من جهته، قال أندرياس لاعب كلباء: الجهاز الفني وضع الجهاز خطة واضحة للمباراة وتدربنا عليها خلال التدريبات، ونشعر بأننا مستعدون بشكل جيد لهذه المواجهة، واللاعبون لديهم ثقة كبيرة في قدرتهم على تقديم مباراة قوية تضمن لنا العودة بنتيجة إيجابية من أرض الخصم، وسنكون جاهزين لهذه المباراة، وكذلك لبقية مباريات الموسم بنسبة 100 %.



