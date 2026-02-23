بطولة الفرجان الرمضانية تنطلق بنسختها الـ14 في رأس الخيمة بمشاركة 8 فرق

تستعد جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية لإطلاق النسخة الرابعة عشرة من بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، ابتداءً من بعد غد الأربعاء، على ملعب الجمعية في رأس الخيمة، بمشاركة 8 فرق تمثل مختلف إمارات الدولة وعدد من الجنسيات والجاليات المقيمة، في مشهد رياضي يعكس روح التنافس الأخوي والتلاحم المجتمعي في أجواء رمضانية مميزة.



وتأتي البطولة ضمن المبادرات الرياضية المجتمعية الرائدة التي تحرص الجمعية على تنظيمها سنوياً، بهدف تعزيز النشاط الرياضي المجتمعي بعد توقف الأنشطة خلال فترة الجائحة، وإعادة تنشيط الحراك الرياضي الذي يسهم في ترسيخ نمط الحياة الصحي، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية.



وتهدف البطولة إلى ترسيخ روح الانتماء والتلاحم بين أفراد المجتمع، واستثمار الأجواء الرمضانية في نشر ثقافة الرياضة المجتمعية الهادفة، وتعزيز قيم التعاون والاحترام والعمل الجماعي بين الشباب، في إطار يعكس رسالة الرياضة باعتبارها أداة لبناء الجسور بين مختلف فئات المجتمع.



وتحظى البطولة بأهمية خاصة، إذ تُعد من أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية الحاصلة على المركز الأول في مسابقة «أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية» التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، ما يعكس تميزها المؤسسي وأثرها الإيجابي المستدام في المجتمع.



وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية قيمة لتحفيز الفرق المشاركة إلى جانب الجوائز الفردية والتكريمات الخاصة التي سيتم الإعلان عنها خلال منافسات البطولة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن بطولة الفرجان تمثل نموذجاً متقدماً للعمل المجتمعي المؤسسي القائم على الاستدامة والتأثير الإيجابي، وننظر إلى البطولة بوصفها منصة وطنية تعزز التلاحم المجتمعي، وتترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في جعل الرياضة أسلوب حياة وأداة لبناء الإنسان، خاصة في الشهر الفضيل الذي تتجلى فيه قيم التعاون والتسامح والتكافل.



وأشار إلى أن استمرار البطولة للعام الرابع عشر يعكس ثقة المجتمع في المبادرات النوعية التي تطلقها الجمعية، ويؤكد نجاحها في ترسيخ الرياضة المجتمعية كمسار فاعل لدعم الشباب واكتشاف المواهب وتعزيز جودة الحياة.