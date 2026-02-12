6500 رياضي ورياضية من الإمارات في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026



كشف محمد الرميثي، مدير إدارة الخدمات الأساسية بألعاب الماسترز أبوظبي 2026، أن الإمارات تتصدر عدد المشاركين والمشاركات في ألعاب الماسترز، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المشاركين في الحدث وصل إلى 28 ألفاً، منهم 26 ألفاً في مختلف الرياضات التي تشملها ألعاب الماسترز، و2000 مشارك في الرياضات التراثية.



وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن 6500 رياضي ورياضية من الجنسية الإماراتية هم النسبة الأعلى في ألعاب الماسترز بـ 29% من إجمالي عدد المشاركين، مؤكداً أن ألعاب الماسترز تشهد آلاف الرياضيين من 140 جنسية.



وأضاف أن الجنسية الهندية تأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المشاركين في الألعاب بـ 3900 لاعب ولاعبة بنسبة 17%، تليها الجنسية الفلبينية بـ 2800 لاعب ولاعبة بنسبة 12%، ثم الرياضيون من الجنسية الروسية بـ 895 لاعباً ولاعبة بنسبة 4%، ثم الجنسية المصرية في المرتبة الخامسة بـ 782 لاعباً ولاعبة بنسبة 3.5%.



وأشار إلى أن أكثر من 5030 رياضياً ورياضية في ألعاب الماسترز فوق سن الـ 50 عاماً، يمثلون نسبة 25% من إجمالي المشاركين، منهم 3110 مشاركين من الرجال، و1920 من السيدات.

وأوضح أن ألعاب القوى استحوذت على النسبة الأكبر من عدد الرياضيين في ماسترز أبوظبي 2026 بأكثر من 4190 من الجنسين، تليها السباحة بأكثر من 1240 سباحاً وسباحة، وفي المركز الثالث التجديف والكاياك بـ 600 رياضي ورياضية.



وانطلقت ألعاب الماسترز أبوظبي 2026 يوم الجمعة الماضي، في الحدث الذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط، في 38 لعبة متنوعة، لمن هم في عمر الثلاثين فما فوق، وتختتم منافساتها يوم الأحد المقبل.