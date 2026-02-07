91 عاماً عمر أكبر رياضي.. 40% من المشاركين في ألعاب الماسترز من خارج الإمارات



كشف عبد الله الوهيبي، الرئيس التنفيذي للعمليات الرياضية باللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، عن أن 60% من المشاركين في ألعاب الماسترز من داخل دولة الإمارات، و40% من خارجها في 38 رياضة متنوعة، تقام خلالها منافسات الحدث، مشيراً إلى أن أكبر رياضي مشارك في المنافسات يبلغ من العمر 91 عاماً، وهو من منغوليا، ويشارك في ألعاب القوى في سباق 100 متر عدو.



وانطلقت، السبت، منافسات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بمشاركة 25 ألف رياضي ورياضية من 144 جنسية، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري، إذ تقام المنافسات في 18 منشأة داخلية،و20 خارجية بأبوظبي والعين والظفرة على أعلى مستوى من المعايير العالمية.



وقال الوهيبي، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت، السبت، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، إن المنافسات انطلقت في اليوم الأول في 18 لعبة رياضية، إضافة إلى رياضتين تراثيتين هما القوارب الشراعية والتبة.



وأضاف أن النتائج في منافسات ألعاب الماسترز تمثل النتائج الشخصية لكل لاعب، ولا يتم احتسابها للدول، ما يؤكد أن الهدف الأساسي هو المشاركة في الحدث الذي يجمع كل فئات المجتمع من عمر 30 عاماً فما فوق.



وأوضح أن ألعاب القوى تعد أكثر لعبة رياضية خلال منافسات ألعاب الماسترز تشهد أكبر عدد من المشاركين، بينما تعد الفئة العمرية من 30 إلى 40 عاماً هي أعلى فئة مشاركة في الألعاب، بينما تنقسم أعداد بقية المشاركين على الفئات العمرية من 40 إلى 50، ومن 50 إلى 60 فما فوق، فيما يبلغ أكبر عمر مشارك في الألعاب يبلغ 91 عاماً و3 أشهر من دولة منغوليا.



وأشار إلى أن التسجيل لا يزال مفتوحاً في منافسات الجري المجتمعي فئات 2.5 و5 و10 كلم، والتي تقام في اليوم الختامي من ألعاب الماسترز، في إطار هدف اللجنة المنظمة لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع للوجود في الحدث، لافتاً إلى أن تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة والأنشطة المجتمعية المخصصة للأسر والأطفال عبر موقعين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، وجزيرة الحديريات.