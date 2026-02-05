الإعلان عن مسارات سباق نصف ماراثون رأس الخيمة 2026

برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أعلنت اللجنة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة عن اعتماد مسارات السباق في دورته التاسعة عشرة، والمقرر إقامتها السبت الموافق 14 فبراير الجاري، في جزيرة المرجان بإمارة رأس الخيمة.



ويتضمن السباق 4 مسارات رئيسية تمتد جميعها داخل جزيرة المرجان، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف العدائين من مختلف دول العالم، للمشاركة في سباقات لمسافات 2 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، إضافة إلى سباق نصف الماراثون الرئيسي لمسافة 21.1 كيلومتراً، ما يعزز من مكانة رأس الخيمة كوجهة عالمية للفعاليات الرياضية الكبرى.

ويتمتع سباق نصف ماراثون رأس الخيمة بسمعة دولية مرموقة، كونه أحد أسرع سباقات نصف الماراثون في العالم، الأمر الذي يشكل حافزاً قوياً للرياضيين المحترفين والهواة لحجز أماكنهم على خط الانطلاق، سعياً لتحقيق إنجازات شخصية والمنافسة على تحطيم أرقام قياسية عالمية.



وأكدت اللجنة المنظمة بأنه سيتم الإعلان قريباً عن القائمة النهائية للعدائين النخبة المشاركين في السباق، في وقت لا يزال فيه باب التسجيل مفتوحاً أمام جميع الفئات الأربع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق.

وأضافت: سيتمكن المشاركون الذين أكدوا تسجيلهم من استلام حقائب السباق وأرقام المشاركة في موقع «ذا أجندا» بمدينة دبي للإعلام، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساءً يومي 9 و10 فبراير، أو في ساحة مبنى المقر الرئيسي بجزيرة المرجان في رأس الخيمة، يومي 12 و13 فبراير، خلال التوقيت نفسه، وكما هو معمول به في كبرى سباقات الجري الدولية، لن تتوفر أرقام المشاركة للاستلام في يوم السباق.



ويُقام السباق بتنظيم واستضافة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبدعم من شركة «أسيكس»، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة ITP الإعلامية، و«فيتامين ويل»، و«مياه بيسليري».