انطلاق النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات من الظفرة

تنطلق غداً، الخميس، منافسات النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات، السباق العالمي الوحيد ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات في الشرق الأوسط، بمشاركة 120 من نخبة المتسابقات العالميات، يمثلن 20 فريقاً عالمياً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية مجموعة موانئ أبوظبي، عبر 4 مراحل بإجمالي مسافة 533 كلم، ويستمر حتى 8 فبراير الجاري.



وعقد مجلس أبوظبي الرياضي مؤتمراً صحفياً، بمقر نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، بحضور الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، و5 من المتسابقات العالميات المشاركات في الطواف اللواتي تحدثن عن تطلعاتهن واستعداداتهن للسباق.



وأكدت خلال المؤتمر كل من: ماري لو كورت دي بيلو من موريشيوس، نجمة فريق إيه جي إنشورانس سودال البلجيكي، وبطلة موريشيوس والفائزة بسباق لييج – باستون – لييج للسيدات في نسخة العام الماضي، والهولندية شارلوت كول، نجمة فريق فينيكس بريميير تيك البلجيكي، والفائزة بمرحلتين في النسخة الافتتاحية لطواف الإمارات للسيدات، والسويسرية مارلين رويسر، نجمة فريق موفيستار الإسباني، وبطلة العالم في سباق ضد الساعةووصيفة جيرو إيطاليا للسيدات 2025، والإيطالية إليسا لونغو بورغيني، نجمة فريق الإمارات ADQ الفائزة بنسختي 2023 و2025، والحاصلة على الميدالية البرونزية مرتين في سباق الطريق الأولمبي «2016 و2020»، وبطلة جيرو إيطاليا للسيدات 2024 و2025، والهولندية لورينا ويبيس، نجمة فريق إس دي ووركس بروتايم الهولندي، بطلة هولندا وحاملة ستة انتصارات مرحلية في النسخ الثلاث الماضية، جاهزيتهن لخوض منافسات طواف الإمارات للسيدات، وتطلعهن إلى تقديم مستويات قوية ومنافسات حافلة تعكس مكانة السباق وأهميته على خريطة سباقات الدراجات العالمية.



وتأتي النسخة الرابعة من طواف الإمارات للسيدات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي لتسلط الضوء على النمو المتواصل لرياضة الدراجات النسائية في المنطقة، انطلاقاً من المرحلة الأولى عند ممشى المغيرة في مدينة المرفأ في منطقة الظفرة، وصولاً إلى مدينة زايد لمسافة 111 كلم، وتقام في اليوم التالي مرحلة دبي انطلاقاً من أكاديمية شرطة دبي في أم سقيم وصولاً إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية لمسافة 145 كلم، ثم المرحلة الثالثة في أبوظبي انطلاقاً من «تيم لاب فينومينا» وصولاً إلى كاسر الأمواج لمسافة 121 كلم، ويصل طواف السيدات إلى آخر محطاته الأحد المقبل في منطقة العين انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 156 كلم، حيث تتوج هناك بطلة النسخة الرابعة من الطواف العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط.



ويشهد طواف الإمارات للسيدات برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، مشاركة 20 فريقاً من فرق النخبة العالمية، هي: إيه جي إنشورنس سودال «بلجيكا»، كانيون سرام زونداكريبتو «ألمانيا»، كوفيديس «فرنسا»، إي إف إديوكيشن أوتلي «الولايات المتحدة الأمريكية»، إف دي جي يونايتد سويز «فرنسا»، فينيكس بريميير تيك «بلجيكا»، هايتك برودكتس فلويد كنترول «النرويج»، هيومن باوريد هيلث «الولايات المتحدة الأمريكية»، ليدل تريك «ألمانيا»، ليف العلا جايكو «أستراليا»، موفيستار «إسبانيا»، سان ميشيل بريفيرنس هوم – أوبر 93 «فرنسا»، بيكنيك بوستنل «هولندا»، إس دي ووركس بروتايم «هولندا»، فيسما ليز آ بايك «هولندا»، توب غيرلز فاسا بورتولو «إيطاليا»، الإمارات للدراجات – أبوظبي القابضة «الإمارات العربية المتحدة»، أونو إكس موبيليتي «النرويج»، فيني فانتيني بيبينك «إيطاليا»، وفريق فولكر فيسلز «هولندا»، بما يعكس التطور الكبير لرياضة الدراجات النسائية ومستوى المنافسة المرتقب.



وتقدم قمصان الصدارة في طواف الإمارات للسيدات من شركة آليه، القميص الأحمر لمتصدرة الترتيب العام برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، والقميص الأخضر لمتصدرة ترتيب النقاط برعاية مبادلة، والقميص الأبيض لأفضل دراجة شابة برعاية برجيل القابضة، والقميص الأسود لمتصدرة ترتيب مراحل السرعات المتوسطة برعاية الدار.



وينطلق درع طواف الإمارات للسيدات في جولة ترويجية خاصة خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير الجاري، حيث سيتم عرضه في عدد من أبرز المعالم والمواقع الحيوية في مدن مراحل السباق، تشمل الظفرة، دبي، أبوظبي والعين. وتهدف هذه الجولة إلى إبراز هوية طواف الإمارات للسيدات، وتعزيز حضوره الإعلامي قبل انطلاق السباقات، إلى جانب إنتاج محتوى بصري يعكس مكانة البطولة، ويربط بين الرياضة والمعالم الثقافية والسياحية للدولة، بما يسهم في توسيع نطاق التفاعل الجماهيري وتسليط الضوء على تطور رياضة الدراجات النسائية في الإمارات.