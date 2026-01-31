النمساوية ليلي تاغر تفوز ببطولة الفجيرة الدولية لتنس السيدات



فازت اللاعبة النمساوية ليلي تاغر بالمركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية الأولى لتنس السيدات، المصنفة (J100)، والتي نظمها اتحاد الإمارات للتنس والبادل بالتعاون مع نادي الفجيرة للتنس، مستضيف البطولة على ملاعبه، بمشاركة نخبة من اللاعبات الدوليات.



وتوج الفائزات الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان، بحضور مديرة النادي هانية ريكي ونخبة من المسؤولين الرياضيين.

وأسفرت منافسات فردي السيدات عن فوز اللاعبة النمساوية ليلي تاغر بالمركز الأول، بعد فوزها في المباراة النهائية على اللاعبة البريطانية هاريت دارت بنتيجة (6-4) و(6-2)، في مواجهة شهدت مستوى تنافسياً عالياً.



أما في منافسات زوجي السيدات، فقد نجحت اللاعبتان البريطانيتان هاريت دارت وزميلتها مايا لوميسدين في حصد المركز الأول، بعد فوزهما على الثنائي المكوّن من اللاعبة الهولندية إيزابيل هافيرلاغ واللاعبة الروسية إيلينا بريدانكينا بنتيجة (6-1) و(6-0).



وبارك الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي للفائزات، متمنياً لهن مواصلة النجاح في مختلف البطولات، ومثمّناً جهود وتعاون اتحاد الإمارات للتنس والبادل ونادي الفجيرة للتنس، مؤكداً أن الفجيرة نجحت في أن تكون منصة مهمة لاستضافة وتنظيم بطولات التنس على مستوى الإمارات والعالم، داعياً إلى تعزيز هذه الجهود التي تسهم في تحقيق نقلة نوعية تضاف إلى النجاحات المتحققة حالياً.



وأعرب عبدالغفور بهروزيان عن فخره بنجاح البطولة، مؤكداً أن تنظيم هذا الحدث الدولي يمثل خطوة مهمة وثمرة للتعاون المثمر مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، ويعكس التزام النادي بدعم رياضة التنس النسائية واستضافة البطولات الدولية، بما يعزز من مكانة إمارة الفجيرة على خريطة الرياضة العالمية.



من جانبها، أكدت مديرة النادي هانية ريكي أن البطولة حققت أهدافها، مشيرةً إلى أن ردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من اللاعبات تعكس جودة التنظيم، وقالت: «نتطلع إلى استضافة المزيد من البطولات الدولية خلال الفترة المقبلة».



وفي سياق متصل، عبّرت البطلة النمساوية ليلي تاغر عن سعادتها بفوزها بالمركز الأول، ووصفت تنظيم البطولة بأنه كان احترافياً، مؤكدةً أن ذلك ليس غريباً على دولة الإمارات العربية المتحدة التي اعتادت استضافة وتنظيم بطولات دولية مميزة، معربةً عن سعادتها بتحقيق اللقب في بطولة قوية شهدت مشاركة لاعبات مصنفات ومتميزات.