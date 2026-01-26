المعهد العالمي يعتمد «مختبر الابتكار» لنادي الفجيرة للفنون القتالية

اعتمد المعهد العالمي للابتكار في ولاية ميشيغان الأمريكية «مختبر الابتكار» لنادي الفجيرة للفنون القتالية بشكل رسمي، وذلك تقديراً لجهوده المستدامة في جانب الابتكار؛ في خطوة تعكس التزام النادي بتعزيز منظومة الابتكار المؤسسي، وترسيخ ثقافة البحث والتطوير والمعرفة التطبيقية في القطاع الرياضي.



ونجح «مختبر الابتكار» لنادي الفجيرة للفنون القتالية من تسجيل خلال العام الجاري خمس ملكيات فكرية كأول مخرجاته، والتي تصدّرها حصول نادر أبو شاويش، مدير النادي، على ملكية فكرية بعنوان «دليل نموذج التميز الرياضي المؤسسي»، الذي يدعم تطوير منهجيات التميز والحوكمة والقياس في المؤسسات الرياضية، إلى جانب ملكية فكرية ثانية للمعالج صبري قفصاوي بعنوان «دليل علوم الأداء البشري والطب الرياضي»، وملكية فكرية ثالثة للدكتور موح الموح، مدرب الجودو في النادي بعنوان «دليل نظام التدريب الفردي»، إضافة إلى اعتماد ملكية فكرية باسم إسلام القزاز، مدرب فريق الجودو، عن «دليل منظومة التأسيس المتكاملة للاعب الجودو»، ونال أحمد الغزالي، مدرب فريق الكاراتيه، ملكية فكرية عن «دليل معادلة نجاح التواصل بين المدرب ولاعب الكاراتيه».



بدورها، أكدت أمل الكندي، نائب مدير النادي أن اعتماد المختبر للملكيات الفكرية للمنتسبين يأتي انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات في دعم الابتكار وتمكين المؤسسات من تطوير أدواتها ومنهجياتها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الرياضية، وتحسين بيئات العمل، وتقديم مخرجات نوعية ذات أثر مستدام، وأشارت إلى أن هذه الملكيات تمثل مرحلة تأسيسية لمسار إنتاج معرفي مؤسسي، يهدف إلى توثيق الخبرات الفنية، وتطوير الأدلة الإرشادية المتخصصة، وتحويل التجارب العملية إلى أدوات قابلة للتطبيق والقياس، بما يخدم المدربين واللاعبين والكوادر الفنية والإدارية، ويعزز كفاءة البرامج التدريبية وجودة الأداء.



من جانبها، أكدت المهندسة مريم مصطفى، رئيسة لجنة الابتكار ومراقبة الجودة في نادي الفجيرة للفنون القتالية، أنه سيتم مواصلة دعم «مختبر الابتكار» وتوسيع نطاق عمله ليكون منصة لتطوير المبادرات النوعية، وتعزيز الشراكات المعرفية، واستدامة الابتكار في بيئة رياضية تنافسية تسهم في رفع مؤشرات الأداء، وتحقيق الأثر المجتمعي.

يذكر أن «شهر الابتكار» في الإمارات ينطلق في الأول من فبراير المقبل، وسيشهد مبادرات متنوعة في الابتكار.