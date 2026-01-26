350 متسابقة يشاركن في «جري سيدات الشارقة» 2026 في نسخته الـ 11

اختتمت فعاليات النسخة الحادية عشرة من «جري سيدات الشارقة 2026» السبت الماضي، في منتزه السيوح للسيدات بإمارة الشارقة تحت شعار «انطلقي نحو الفضاء والمستقبل»، وذلك تحت رعاية كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة أكثر من 350 متسابقة من مختلف الجنسيات، بما يعكس استمرار نجاح الحدث في ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية النسائية في الإمارة، كما شهدت الفعالية مشاركة مميزة من المتسابقات الإماراتيات، مؤكدة مكانة الجري كمنصة سنوية محفزة للرياضة النسائية في الإمارة.



وشهدت منافسات فئة 5 كيلومترات ندية بين المشاركات، وحصلت المتسابقة رقية المكيم على المركز الأول، فيما جاءت موييني موتوكو في المركز الثاني، ونالت ونوراييم إركيباييفا المركز الثالث، وضمن فئة المتسابقات الإماراتيات جاءت في المراكز الثلاثة الأولى: رقية المرزوقي، ونورة الخلف، وسارة كوهار، وبلغت قيمة الجوائز النقدية 21 ألف درهم.



من جهتها، قالت شيخة السويدي، نائب مدير عام نادي سيدات الشارقة: حققت النسخة الحادية عشرة من جري سيدات الشارقة نجاحاً كبيراً، من شأنه أن يعكس رسالته في ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة وتشجيع السيدات على المشاركة ضمن أجواء محفزة وآمنة، بما يتماشى مع رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، في تمكين المرأة رياضياً ودعم الخيارات الصحية المتوازنة التي تنعكس إيجاباً على الأسرة والمجتمع، وبما ينسجم مع «عام الأسرة» في دولة الإمارات. وأشارت إلى أن إطلاق مبادرة الاستدامة هذا العام يأتي كمحور للمسؤولية المجتمعية ضمن الفعالية، في خطوة عملية تعكس التزام النادي بمواكبة توجه الإمارات نحو مستقبل أكثر وعياً واستدامة، وترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية بين المشاركات.



شهد الحدث تنوعاً في الأنشطة والفعاليات المصاحبة، متضمناً برنامجاً تفاعلياً بطابع مستقبلي شمل تجارب مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات الذكية، ما أضفى على الفعالية أجواءً مختلفة عززت التفاعل وقدّمت تجربة تتجاوز مفهوم السباق الرياضي.