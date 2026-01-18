عبدالله الشرقي: بطولة تحدي اللياقة البدنية بالفجيرة شهدت نقلة نوعية مميزة

تصل منافسات النسخة الرابعة من بطولة «ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة 2026»، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، إلى محطتها الختامية المقامة حالياً في الفجيرة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة، بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية من 40 جنسية من مختلف دول العالم، وبلغت القيمة الإجمالية للجوائز نحو 350 ألف درهم.



وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، للرعاية الكريمة والدعم الذي أسهم في نجاح وتطور الرياضة على المستويات كافة، مؤكداً أن رعاية سموه أسهمت بنقلة نوعية لبطولة «ستورم غيميز للياقة البدنية - الفجيرة»، منذ انطلاقتها الأولى، وأنها ستسهم بمكانة عالمية في المستقبل القريب.



وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي: طموحنا أن تواصل هذه البطولة تطورها، ما يسهم في دعم ممارسة رياضة الكروسفيت على مستوى الإمارات، وأن تكون جزءاً حيوياً من الرياضة الإماراتية، وتعزز الدور المهم الذي أفرزته بطولة ستورم غيميز في استقطاب الأبطال العالميين، وتعزيز فرص وجود اللاعبين والمقيمين لممارستها بشكل مستدام باعتبارها رياضة مجتمعية محببة للجميع، فضلاً عن كونها رياضة تنافسية، مؤكداً أن الهدف هو مواصلة نشرها في مختلف إمارات الدولة والوصول مستقبلاً لمنصات دولية أعلى.



وعبّر الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي عن سعادته بمشاركة لاعبين مميزين من أصحاب الإنجازات العالمية، إلى جانب نخبة من اللاعبين الإماراتيين الدوليين، ما أسهم في رفع المستوى الفني للبطولة.