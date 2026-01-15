نادي مليحة يكرم اللاعبين أصحاب الإنجازات لموسم 2024/ 2025

نظم نادي مليحة الثقافي الرياضي في مقر النادي حفل تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية لموسم 2024/ 2025، احتفاءً بما حققه لاعبو النادي من نتائج مشرفة خلال مشاركاتهم في مختلف البطولات، وحصد 346 ميدالية ملونة خلال الموسم بواقع 93 ميدالية ذهبية، و121 ميدالية فضية، و132 ميدالية برونزية، في مختلف البطولات المحلية والدولية، شهد حفل التكريم اللاعبين محمد سلطان خصوني الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، وأعضاء مجلس إدارة النادي عبدالرحمن مهير الكتبي، وراشد محمد الكتبي، ومحمد عوض الكتبي، ومنصور راشد الكتبي المدير التنفيذي للنادي، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية، وأولياء أمور اللاعبين المكرمين.



من جهته، أكد محمد سلطان خصوني الكتبي، أن لاعبي نادي مليحة المكرمين يمثلون نموذجاً مشرفاً لشباب الوطن، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي تحفيزاً لهم لمواصلة العطاء وتحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، كما أعرب عن فخره واعتزازه بالإنجازات التي حققها لاعبو النادي خلال الموسم الرياضي، مؤكداً أن ما تحقق يجسد ثمرة الدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، وفي مقدمتهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودور سموه الكبير في تمكين الأندية من تحقيق الإنجازات. كما ثمن الدعم المتواصل من مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد بن صقر القاسمي، وجهوده الفاعلة في تطوير الحركة الرياضية ورعاية المواهب، مشيداً في الوقت ذاته بجهود مجلس إدارة النادي، والأجهزة الفنية والإدارية، وكل من أسهم في تهيئة البيئة الداعمة للاعبين، وفي الختام، أشاد بحرص مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي على دعم اللاعبين وتحفيزهم ومواصلة مسيرة التميز الرياضي.