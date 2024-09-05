منتخب مصر يسعى لتخطي الصعوبات والغيابات في مواجهة طموحات كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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يستهل المنتخب المصري مشواره في التصفيات الأفريقية لبطولة أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب بمواجهة كاب فيردي مساء غد الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد مباراة أخرى يوم السبت بين موريتانيا وبتسوانا.

وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المصري على رأس المجموعة الأولى مع كل من كاب فيردي وموريتانيا وبتسوانا.

ورغم فارق التاريخ الطويل، لكن يسيطر القلق على معسكر الفراعنة بسبب الأزمات والمشاكل التي تحيط به خلال الفترة الأخيرة سواء تاخير انضمام لاعبي الأهلي والزمالك عن الميعاد الذي طلبه حسام حسن المدير الفني أو بعدها إصابة إمام عاشور لاعب الوسط واعتذار محمد عبدالمنعم مدافع المنتخب الذي انتقل مؤخرا إلى نيس الفرنسي.

وكان حسام حسن قد طلب بداية المعسكر قبل موعد الأجندة الدولية وتحديدا يوم 28 أغسطس لكن بسبب نهاية الموسم والخوف من الإرهاق طلب ناديا الأهلي والزمالك بانضمام لاعبيهم مع بداية شهر سبتمبر وقبل الأجندة الدولية بيوم واحد مما تسبب في وجود 6 لاعبين بمعسكر الفراعنة لمدة ثلاثة أيام كاملة حتي انضم لاعبو القطبين وبيراميدز.

وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي أرسل اعتذارا عبر فيه عن احترامه وتقديره للمنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مشيرا إلى رغبته في البقاء مع ناديه المنتقل إليه منذ عدة أيام للاستعداد معه ودخول قائمة الفريق.

وقال الاتحاد المصري إن نادي نيس ألغى الموتمر الصحفي الخاص بتقديم عبد المنعم اليوم بسبب موعد الأجندة الدولية خاصة وأن اللاعب تم استدعاؤه للمنتخب مع المحترفين.

كما غادر معسكر المنتخب المصري أيضا إمام عاشور لاعب الوسط بسبب معاناته من إصابة خفيفة في الركبة وبات خارج مباراتي كاب فيردي وبتسوانا ، ولا تتوقف الأزمات التي تحاصر الفراعنة قبل انطلاق منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا عند هذا الحد ولكن عدم جاهزية عدد كبير من اللاعبين بسبب فترة الراحة التي حصلوا عليها عقب نهاية الموسم الطويل لمنافسات الكرة في مصر مما يشير إلى عدم جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وسيعول حسام حسن أمام كاب فيردي على خبرات نجمه الأول وقائد الغفريق محمد صلاح الذي يتألق بشدة مع فريقه ليفربول بالدوري الإنجليزي وكذلك محمود تريزيجيه الذي انتقل للريان القطري ومحمد النني الذي انتقل للجزيرة الإماراتي مؤخرا بجانب اللاعبين المحليين.

علي الجانب الآخر..يسعى كاب فيردي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته مع الفراعنة حيث جاء إلى مصر مبكرا وقبل أيام من تلك المواجهة ودخل في معسكر مغلق وخاض تدريبات سرية حتى اكتملت صفوفه بوصول المحترفين.

وقال بيدرو بابتيستا مدرب منتخب كاب فيردي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس إن هدفهم هو حصد الـ3 نقاط أمام منتخب مصر مع اعترافه بصعوبة المباراة. وأضاف: " نسعي للأفضل في كل فترة... قد يكون هناك بعض التغييرات في الخطط والتشكيل والعناصر لكن هدفنا التقدم كرويا على مستوى القارة علما بأننا نواجه منافسا صاحب اسم وتاريخ طويل".

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