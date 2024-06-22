كاف يقرر تعديل موعد أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بسبب كأس العالم للأندية

المصدر: د ب أ

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير مواعيد انطلاق بطولة الأمم المقرر لها صيف العام المقبل 2025 إلى الشتاء بسبب تعارضها مع بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل.

وقال "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الجمعة عقب اجتماع المكتب التنفيذي أنه تقرر إقامة المباراة الإفتتاحية لبطولة الأمم الأفريقية يوم الأحد 21 ديسمبر 2025 وتختتم يوم 18 يناير 2026 .

وأضاف أنه تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات خلال الفترة من 5 إلى 26 يوليو 2025 .

وقال باتريس موتسيبي رئيس "كاف" إنه واثق من نجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال، قائلا إنها ستكون أفضل نسخة في تاريخ المسابقة.

وأضاف موتسيبي "لا أخفي إعجابي بالنمو الهائل للكرة النسائية في افريقيا وأتوقع أيضا نجاح النسخة المقبلة لأمم أفريقيا".

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