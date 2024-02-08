نيجيريا تصعد للنهائي بفوزها على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح

المصدر: رويترز

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مرَّت نيجيريا بسيناريو مثير للغاية قبل أن تفوز 4-2 على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح، أمس، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتتأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج.

واستقبلت نيجيريا هدفين فقط في ست مباريات في البطولة، وتأهلت للنهائي لأول مرة منذ فوزها بأخر ألقابها الثلاثة للقارة عام 2013.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونج هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقبل ثوانٍ من النهاية، ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفاً للنيجيري فيكتور أوسيمن، أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، واحتسب بدلاً من ذلك ركلة جزاء لجنوب إفريقيا، سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل، وهي النتيجة نفسها التي انتهى بها الوقت الإضافي، لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لنيجيريا تيريم موفي وكينيث أوميرو وإيكونج وكليتشي إيهيناتشو بينما أرسل أولالوا أينا ركلته أعلى العارضة.

وفي المقابل، سجل لجنوب أفريقيا ميهلالي مايامبيلا وموثوبي مفالا، بينما تصدى ستانلي نوابيلي حارس نيجيريا لركلات تيبوهو موكوينا وإيفيدنس ماكجوبا.

وجاءت أول محاولة على المرمى لصالح جنوب أفريقيا عندما سدد سيفيلو سيثول في الدقيقة 15 نحو المرمى، لكن نوابيلي تصدى لها.

وردت نيجيريا بمحاولة في الدقيقة 24 عن طريق سيمي أجايي لكن الحارس رونوين وليامز أنقذها.

وواصلت جنوب إفريقيا استحواذها وضغطها بحثاً عن هدف التقدم، وكادت تهز الشباك في الدقيقة 28 عن طريق بيرسي تاو لكن نوابيلي أنقذ شباكه مجدداً.

وفي الدقيقة 39 تألق نوابيلي من جديد وتصدى لمحاولة خطيرة من ماكجوبا.

ولم يختلف الحال كثيراً مع بداية الشوط الثاني مع تمسك الفريقين بالحذر الدفاعي، واستمر تفوق جنوب إفريقيا في الاستحواذ والتنظيم الدفاعي.

وتغيرت المباراة في الدقيقة 64 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لنيجيريا بداعي تعرض فيكتور أوسيمن لعرقلة من جانب مفالا لينبري إيكونج لتسديد الكرة ويفتتح التسجيل في الدقيقة 67.

وتحولت دفة المباراة تدريجياً لصالح نيجيريا التي فرضت أسلوبها على أرض الملعب.

ورغم ذلك، كادت جنوب أفريقيا أن تتعادل في الدقيقة 75 حينما تلقى ماكجوبا تمريرة من أوبري موديبا، وأطلق تسديدة مباغتة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وكاد أديمولا لوكمان أن يضيف الهدف الثاني لنيجيريا في الدقيقة 84 عندما توغل داخل المنطقة وانفرد بالمرمى، لكن الحارس انقض على الكرة في اللحظة المناسبة.

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، مدرب نيجيريا، للصحفيين عقب المباراة: «كان انتصاراً جيداً للغاية أمام فريق جيد للغاية، أكثر فرق البطولة تنظيماً. نستحق الفوز لكنهم (جنوب أفريقيا) كانوا يستحقون الفوز أيضاً».

وأضاف: «كنا الأفضل في ركلات الترجيح، لذلك نستحق الفوز. الفريق قاتل جيداً».

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