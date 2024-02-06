كاف يطلق منصة جديدة لبيع تذاكر مباراتي الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا

المصدر: د ب أ

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اطلق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) منصة جديدة لشراء تذاكر الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، بحسب ما أعلن كاف عبر موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

ويشارك في الدور قبل النهائي لكأس أمم أفريقيا منتخبات كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، نيجيريا وجنوب إفريقيا.

وتوج كل منتخب من المنتخبات الأربعة سابقا باللقب القاري، حيث حصدت كوت ديفوار، البلد المضيف، اللقب في عامي 1992 و 2015. ونالت جمهورية الكونغو الديمقراطية اللقب في عامي 1968 و1974 كما توج منتخب نيجيريا باللقب ثلاث مرات أعوام 1980 و 1994 و2013، ويعود تتويج جنوب إفريقيا الوحيد إلى سنة 1996.

وتقام غدا الأربعاء مباراتا الدور قبل النهائي حيث تلتقي نيجيريا مع جنوب إفريقيا على ملعب السلام في بواكي كما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع ضيفه منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن واتارا، في إبيمبي.

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