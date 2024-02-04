أمم أفريقيا.. ساحل العاج تبلغ نصف النهائي بهدف في الوقت القاتل

المصدر: رويترز

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سجلت ساحل العاج هدفاً في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي لتكمل صحوتها بعدما تعادلت قرب نهاية الوقت الأصلي لتفوز بتسعة لاعبين 2-1 على مالي في بواكي، السبت.

وسجل عمر دياكيتي هدف فوز مستضيفة البطولة، قبل أن يطرد لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية لخلع القميص أثناء احتفاله.

وأدرك البديل سيمون أدينجرا التعادل لساحل العاج قرب النهاية بعدما منح نيني دورجيليس التقدم لمالي في الدقيقة 71.

وأهدرت مالي ركلة جزاء عن طريق آداما "نوس" تراوري تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 16 تسبب فيها المدافع أوديلون كوسونو الذي طُرد قرب الاستراحة بعد إعاقة المهاجم لاسين سينايوكو ومنعه من الانفراد بالمرمى.

وسيطرت مالي على الكرة وكانت أخطر فرصها عن طريق أمادو حيدرة الذي تصدى الحارس فوفانا لتسديدته القوية بنجاح بعد ست دقائق من نهاية الاستراحة.

وأطلق البديل دورجلييس تسديدة قوية من مدى بعيد استقرت في الزاوية العليا للحارس فوفانا.

وبعدها هيأ أدينجرا الكرة إلى سيكو فوفانا الذي أطلق تسديدة اصطدمت بمدافع مالي أبو بكر كيكي كوياتي لتعود لمهاجم برايتون الذي حولها بلمسة واحدة إلى الشباك.

وسجل البديل دياكيتي هدف الفوز بتسديدة من مدى قريب لتبلغ ساحل العاج المربع الذهبي وتواجه الكونجو الديمقراطية في رحلة البحث عن اللقب الثالث قاريا.

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